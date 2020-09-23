В четверг, 24-го сентября, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся немецкая «Бавария» (победитель Лиги чемпионов) и испанская «Севилья» (победитель Лиги Европы).
Поединок пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Бавария» — «Севилья». Прогноз и анонс на матч Суперкубка УЕФА.
В прямом эфире поединок «Бавария» — «Севилья» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «Севилья».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.