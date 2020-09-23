Тарас МИХАЛИК: «Пора уже гимну Лиги чемпионов возвращаться в Киев»

Бывший защитник «Динамо» верит в успех столичного клуба в противостоянии с «Гентом»

  • 23.09.2020 09:59
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Тарас МИХАЛИК: «Пора уже гимну Лиги чемпионов возвращаться в Киев»
© ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

Бывший защитник «Динамо» Тарас Михалик вспомнил противостояния с бельгийским «Гентом» и поделился мнением о предстоящем для «Динамо» первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
 
- Десять лет назад в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Динамо» впервые встретилось с бельгийским «Гентом». И довольно легко победило - дома 3:0 и на выезде 3:1. Что запомнилось из тех матчей? Тогда это была сила «Динамо» или слабость «Гента«?
- Не думаю, что бельгийцы были слабой командой. Скорее у нас был сильный состав, где играли классные футболисты (смеется). Так сложилось. Помню, в Киеве дожали «Гент» только в конце матча. Где-то за минут десять счет был минимальный 1:0, а затем не помню кто, забили два мяча (авторы – Шевченко и Зозуля). А из ответной игры запомнилось, что играли под сильным дождем. Да и после домашней победы 3:0 ехали уверенными и спокойными - свое уже не упустим.
 
- Какие шансы у нынешнего «Динамо» на преодоления бельгийского барьера?
- Если динамовцы справились с АЗ, которые одного уровня с «Гентом», то можно расценивать шансы, как приемлемые. Да, киевляне сейчас играют немного тяжеловато. Понятно, что с приходом Луческу строится новая команда, пробуются разные схемы ведения игры, и ребятам нужно время на адаптацию под свежие идеи. В матче с голландцами терпели, выждали и победили. «Динамо» очень хорошо и эффективно действуют на контратаках. Правда, поединок с бельгийцами состоит их двух матчей, поэтому в каждой игре нужно будет выбирать разную тактику. У Киева сейчас играет много своих воспитанников, молодых ребят, и с правильным подходом должны проходить. Луческу опытный стратег, хороший мотиватор. Думаю, в Бельгии будут играть как с АЗ, сзади надежно, с быстрыми переходами в атаку. Главное - забить свой мяч. И хорошо, что первая игра на выезде, ибо дома остается шанс все изменить и исправить. В этом и вижу преимущество «Динамо».
 
- «Гент» сейчас не в лучшей форме. После шести туров занимает 13 место в чемпионате при четырех поражениях. Это тоже плюс для «Динамо»?
- Несомненно. Видимо, чехарда с увольнениями двух тренеров в течение месяца не пошла на пользу команде. Все это дает хороший шанс пройти дальше. Думаю, будет сложно, но ребята настроятся и выжмут все, что от них зависит. Будем переживать и болеть. Пора уже гимну Лиги чемпионов возвращаться в Киев, – сказал Михалик.

Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Гент» – «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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Источник — UA-Football

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