Артем КРАВЕЦ: «Счастлив подписать контракт с Коньяспором»

Украинский нападающий – о новом вызове в карьере

  • 23.09.2020 09:43
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Артем КРАВЕЦ: «Счастлив подписать контракт с Коньяспором»
© Инстаграм Артема Кравца

Новоиспеченный игрок «Коньяспора» Артем Кравец прокомментировал молниеносное подписание контракта с турецким клубом после неожиданного ухода из киевского «Динамо».
 
«Счастлив подписать контракт с «Коньяспором». Было очень приятно ощущать настолько большой интерес. Постараюсь сделать все возможное для «Коньяспора», – написал Кравец в инстаграме.
 
Напомним, Кравец покинул «Динамо» в понедельник, а во вторник уже подписал контракт с «Коньяспором». Артем провел в составе столичного клуба около месяца после возвращения из Турции, после чего судьбы игрока и клуба вновь разошлись.

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Источник — Instagram

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