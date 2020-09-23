Артем КРАВЕЦ: «Счастлив подписать контракт с Коньяспором»

Новоиспеченный игрок «Коньяспора» Артем Кравец прокомментировал молниеносное подписание контракта с турецким клубом после неожиданного ухода из киевского «Динамо».



«Счастлив подписать контракт с «Коньяспором». Было очень приятно ощущать настолько большой интерес. Постараюсь сделать все возможное для «Коньяспора», – написал Кравец в инстаграме.



Напомним, Кравец покинул «Динамо» в понедельник, а во вторник уже подписал контракт с «Коньяспором». Артем провел в составе столичного клуба около месяца после возвращения из Турции, после чего судьбы игрока и клуба вновь разошлись.