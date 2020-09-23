Ангелина Калинина – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 23 сентября, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№153 WTA) начнет выступления в квалификации Ролан Гаррос.



На старте отборочного турнира 23-летняя украинка сразится против швейцарки Виктории Голубич (№129 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №13 после встречи Якупович – Кунг. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.



Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Ю Сяоди из Китая (№180 WTA) или Варвары Лепченко из США (№183 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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