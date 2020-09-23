Артем ФРАНКОВ: «Ярмоленко подвесил вопрос – так ли он не нужен Вест Хэму?»

Журналист высказался о ярком матче вингера «Вест Хэма»

  • 23.09.2020 08:17
  • 1759 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Ярмоленко подвесил вопрос – так ли он не нужен Вест Хэму?»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу «Вест Хэма» над «Халлом» (5:1) в Кубке лиги. В этой игре украинец Андрей Ярмоленко забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

«Вчера в Кубке лиги с «Халлом» Ярмола выдал 2+2 и неплохо так подвесил вопрос - так ли он не нужен своему клубу, как якобы считал летом Дэвид Мойес. С Мойесом своя и, увы, типичная по нашим временам история. За 70 минут до игры(!) выяснилось, что  у него и двух игроков «Вест Хэма», Каллена и Диопа, позитивные ПЛР-тексты. Клуб был в шоке, но все передернули и вынесли «тигров» 5:1. Характерно, что гости отказались тестироваться даже за счет «молотков». 

Проблема с деньгами встает перед клубами низших английский дивизионов всё страшнее, тем более только что правительство приняло решение - возвращение зрителей на трибуны снова откладывается на неопределенный срок (привет ковид-оптимистам!). Говорят о новой мощной правительственной программе поддержки по восьми видам спорта, где финансовая черная дыра наиболее очевидна - летом уже выделили полтора миллиарда фунтов, вот они в эту дыру и ухнули без следа... А как там у нас, не слышали?», - написал Франков в Telegram.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 23.09.2020 08:43
    -1
    Дурачок,у нас зрители вообще не влияют на доходы.
    Народ не ходит на чемп и еле еле на еврокубки
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности