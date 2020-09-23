Артем ФРАНКОВ: «Ярмоленко подвесил вопрос – так ли он не нужен Вест Хэму?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал победу «Вест Хэма» над «Халлом» (5:1) в Кубке лиги. В этой игре украинец Андрей Ярмоленко забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

«Вчера в Кубке лиги с «Халлом» Ярмола выдал 2+2 и неплохо так подвесил вопрос - так ли он не нужен своему клубу, как якобы считал летом Дэвид Мойес. С Мойесом своя и, увы, типичная по нашим временам история. За 70 минут до игры(!) выяснилось, что у него и двух игроков «Вест Хэма», Каллена и Диопа, позитивные ПЛР-тексты. Клуб был в шоке, но все передернули и вынесли «тигров» 5:1. Характерно, что гости отказались тестироваться даже за счет «молотков».

Проблема с деньгами встает перед клубами низших английский дивизионов всё страшнее, тем более только что правительство приняло решение - возвращение зрителей на трибуны снова откладывается на неопределенный срок (привет ковид-оптимистам!). Говорят о новой мощной правительственной программе поддержки по восьми видам спорта, где финансовая черная дыра наиболее очевидна - летом уже выделили полтора миллиарда фунтов, вот они в эту дыру и ухнули без следа... А как там у нас, не слышали?», - написал Франков в Telegram.