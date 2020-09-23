В среду 23 сентября пройдет перенесенный матч второго тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Рух» и «Шахтер».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 19:00.

«Рух» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.