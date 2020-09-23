В среду 23 сентября пройдет перенесенный матч второго тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Рух» и «Шахтер».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить ее будет арбитр из Запорожья Максим Козыряцкий. Начало встречи в 19:00.
«Рух» - «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» - «Шахтер», за которой можно следить здесь.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.