Источник: Аталанта не собирается продавать Малиновского

Клуб Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» обратил внимание на украинского хавбека

  • 22.09.2020 21:42
  • 1175 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Аталанта не собирается продавать Малиновского
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Итальянский клуб «Аталанта» из Бергамо намерена сохранить у себя украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Дело в том, что его конкурент Йосип Иличич не готов вернуться к игре после отпуска из-за депрессии, а новичок команды Алексей Миранчук по-прежнему лечит травму бедра.

Ранее сообщалось, что клуб Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» обратил свое внимание на Руслана Малиновского. Главный тренер Марсело Бьелса определил украинского футболиста в качестве ключевой цели на трансферном рынке. «Лидс» готовит предложение на сумму 22 миллиона евро для покупки Малиновского.

27-летний Малиновский перешел в «Аталанту» из «Генка» в 2019 году. Хавбек забил 9 голов в 44 матчах в своем первом сезоне, вместе с командой занял 3-е место в Серии А.

 

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(7 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 22.09.2020 22:07
    0
    Если с Лисдом вариант реальный и серьезный (и его действительно очень хочет Бьелса) - надо переходить. АПЛ - это шаг вперед после Серии А. Команда амбициозная. Вполне вероятно, что сразу дадут шанс заиграть в основе. И Руслан вполне может стать в Лидсе основным мотором (а не третьим-четвертым в Аталанте после Гомеса, Сапаты, Муриэля, Пашалича, Иличича). Да, не будет ЛЧ, Эт существенный минус. Но там сама АПЛ не намного слабее зрелищнее. Малиноаский уже не так юн, как нам всем бы хотелось - надо использовать хорошие возможности. И денег там наверняка больше будут платить. Лично я считаю, что для Руслана и сборной этот переход мог бы пойти на пользу.
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    samird
    online
      samird, 22.09.2020 22:07
    0
    Если с Лисдом вариант реальный и серьезный (и его действительно очень хочет Бьелса) - надо переходить. АПЛ - это шаг вперед после Серии А. Команда амбициозная. Вполне вероятно, что сразу дадут шанс заиграть в основе. И Руслан вполне может стать в Лидсе основным мотором (а не третьим-четвертым в Аталанте после Гомеса, Сапаты, Муриэля, Пашалича, Иличича). Да, не будет ЛЧ, Эт существенный минус. Но там сама АПЛ не намного слабее зрелищнее. Малиноаский уже не так юн, как нам всем бы хотелось - надо использовать хорошие возможности. И денег там наверняка больше будут платить. Лично я считаю, что для Руслана и сборной этот переход мог бы пойти на пользу.
    Ссылка
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