Источник: Аталанта не собирается продавать Малиновского

Итальянский клуб «Аталанта» из Бергамо намерена сохранить у себя украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Дело в том, что его конкурент Йосип Иличич не готов вернуться к игре после отпуска из-за депрессии, а новичок команды Алексей Миранчук по-прежнему лечит травму бедра.

Ранее сообщалось, что клуб Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» обратил свое внимание на Руслана Малиновского. Главный тренер Марсело Бьелса определил украинского футболиста в качестве ключевой цели на трансферном рынке. «Лидс» готовит предложение на сумму 22 миллиона евро для покупки Малиновского.

27-летний Малиновский перешел в «Аталанту» из «Генка» в 2019 году. Хавбек забил 9 голов в 44 матчах в своем первом сезоне, вместе с командой занял 3-е место в Серии А.