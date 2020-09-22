ЦУРЕНКО: «Соперница так бросала свечки, что я едва в забор не врезалась»

Украинская теннисистка – о поражении на старте квалификации Ролан Гаррос

  • 22.09.2020 20:40
  • 1114 просмотров
  • 0 комментариев
ЦУРЕНКО: «Соперница так бросала свечки, что я едва в забор не врезалась»
© ФТУ. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась мнением о поражении в квалификации Ролан Гаррос от турчанки Чалы Бююкакчай.
 
- После боевого второго сета степень волнения относительно локтя повысилась?
- Не могу сказать, что была большая разница. Локоть вел себя довольно ровно весь матч. Что неприятно – я не знаю, что будет с ним потом. Играю матч и не знаю, что будет завтра. Вот сейчас не могу его до конца разогнуть. Я не жалуюсь, лишь пытаюсь объяснить, что за штуковина данное повреждение.
 
В третьем сете физически чувствовала, что локоть дает мне играть. Соперница вынуждала на длинные розыгрыши, и сыграла в общем-то лучше. У меня ничего не пошло. Весь матч странным получился. Она постоянно бросала свечки. Настолько глубоко, что я едва в забор не врезалась. Мало кто сейчас так действует. Я шла на обострение, но из-за этого ничего хорошего не получилось. Мне приходилось пятиться назад, бросать свечку в ответ или рисковать.
 
- С чем был связан медицинский перерыв в третьем сете?
- Банальная для теннисиста причина - мозоли.
 
- По новым правилам на турнир разрешается взять одного участника команды. С кем ты приехала?
- В Париж я приехала со своим молодым человеком.
 
- Представишь его?
- Его зовут Никита. Он мой тренер по фитнесу.
 
- Какие планы на оставшуюся часть сезона?
- По турнирам сложно сказать, так как в ITF-серии их постоянно отменяют. Прежде всего – мне важно найти хоть какое-то движение подачи, которое будет приемлемо, и скорость подачи будет выше среднего. Чтобы хоть как-то держать свои геймы и не подавать много двойных. В WTA там практически турниров и не осталось. По сути, только Острава, а Линц - в декабре. Попытаюсь сыграть, если они будут. После карантина у меня нет желания брать еще какую-то паузу, но все-таки локоть вынуждает. Может быть есть смысл до конца года ничего не играть, вылечить локоть и наладить подачу. И уже с начала года начать сезон с нового листа.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — XSport

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности