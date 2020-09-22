ЦУРЕНКО: «Соперница так бросала свечки, что я едва в забор не врезалась»

Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась мнением о поражении в квалификации Ролан Гаррос от турчанки Чалы Бююкакчай.



- После боевого второго сета степень волнения относительно локтя повысилась?

- Не могу сказать, что была большая разница. Локоть вел себя довольно ровно весь матч. Что неприятно – я не знаю, что будет с ним потом. Играю матч и не знаю, что будет завтра. Вот сейчас не могу его до конца разогнуть. Я не жалуюсь, лишь пытаюсь объяснить, что за штуковина данное повреждение.



В третьем сете физически чувствовала, что локоть дает мне играть. Соперница вынуждала на длинные розыгрыши, и сыграла в общем-то лучше. У меня ничего не пошло. Весь матч странным получился. Она постоянно бросала свечки. Настолько глубоко, что я едва в забор не врезалась. Мало кто сейчас так действует. Я шла на обострение, но из-за этого ничего хорошего не получилось. Мне приходилось пятиться назад, бросать свечку в ответ или рисковать.



- С чем был связан медицинский перерыв в третьем сете?

- Банальная для теннисиста причина - мозоли.



- По новым правилам на турнир разрешается взять одного участника команды. С кем ты приехала?

- В Париж я приехала со своим молодым человеком.



- Представишь его?

- Его зовут Никита. Он мой тренер по фитнесу.



- Какие планы на оставшуюся часть сезона?

- По турнирам сложно сказать, так как в ITF-серии их постоянно отменяют. Прежде всего – мне важно найти хоть какое-то движение подачи, которое будет приемлемо, и скорость подачи будет выше среднего. Чтобы хоть как-то держать свои геймы и не подавать много двойных. В WTA там практически турниров и не осталось. По сути, только Острава, а Линц - в декабре. Попытаюсь сыграть, если они будут. После карантина у меня нет желания брать еще какую-то паузу, но все-таки локоть вынуждает. Может быть есть смысл до конца года ничего не играть, вылечить локоть и наладить подачу. И уже с начала года начать сезон с нового листа.