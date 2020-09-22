Сергей СТАХОВСКИЙ: «Получил результат, на который я заслуживаю»

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский поделился эмоциями после поражения в первом круге квалификации Ролан Гаррос.



«Из последних сыгранных мною матчей – продемонстрировал вполне приличный уровень. Весы качнулись не в мою сторону... Матч ровный, ведь первый сет решился на тай-брейке. Возможно, я сыграл чуть пассивно, но можно сказать, что и соперник рискнул.



Когда я сделал брейк в третьем гейме первого сета, надо было поддержать свою подачу и тогда, скорее всего, он чуть надломился бы. В итоге получилось наоборот. У Галана прибавилось больше уверенности – он начал стабильнее действовать, чище подавать и меньше ошибаться.



Впрочем, не стал бы сильно уж разочаровываться, глядя на непонятную подготовку и условия, сложившиеся в этом сезоне. Мы с тренером стараемся выжимать максимум из того, что имеем. Конечно, хочется видеть большего, но получил результат, на который я заслуживаю.



Что дальше по графику? Пока не могу сказать ничего конкретного. Если удастся перейти на хард и сыграть там несколько турниров – будет хорошо. Однако все планы находятся в подвешенном состоянии», – сказал Стаховский.