Сергей СТАХОВСКИЙ: «Получил результат, на который я заслуживаю»

Украинский теннисист – о поражении в первом раунде квалификации Ролан Гаррос

  • 22.09.2020 20:16
  • 379 просмотров
  • 2 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Получил результат, на который я заслуживаю»
© БТУ. Сергей Стаховский

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский поделился эмоциями после поражения в первом круге квалификации Ролан Гаррос.
 
«Из последних сыгранных мною матчей – продемонстрировал вполне приличный уровень. Весы качнулись не в мою сторону... Матч ровный, ведь первый сет решился на тай-брейке. Возможно, я сыграл чуть пассивно, но можно сказать, что и соперник рискнул.
 
Когда я сделал брейк в третьем гейме первого сета, надо было поддержать свою подачу и тогда, скорее всего, он чуть надломился бы. В итоге получилось наоборот. У Галана прибавилось больше уверенности – он начал стабильнее действовать, чище подавать и меньше ошибаться.
 
Впрочем, не стал бы сильно уж разочаровываться, глядя на непонятную подготовку и условия, сложившиеся в этом сезоне. Мы с тренером стараемся выжимать максимум из того, что имеем. Конечно, хочется видеть большего, но получил результат, на который я заслуживаю.
 
Что дальше по графику? Пока не могу сказать ничего конкретного. Если удастся перейти на хард и сыграть там несколько турниров – будет хорошо. Однако все планы находятся в подвешенном состоянии», – сказал Стаховский.

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Источник — XSport

(3 голоса)

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Комментарии
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 22.09.2020 20:43
    -2
    Та ему давно пора завязывать, пи... ть не мешки ворочать. Он же ж в последнее время эксперт по всем вопросам от политики до личностей других спортсменов. В теннисе ничего нового от него уже не услышать. Вечный лузер.... Если б не его патриотические высеры на всех сайтах, уже б года три ни всоминили б кто это вообще такой. Пламенный борець!!!
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 22.09.2020 20:27
    0
    Стаху с такими рассуждениями пора завязывать с тенисом.
    Надеюсь это не обдуманые слова а просто эмоции...
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 22.09.2020 20:27
    0
    Стаху с такими рассуждениями пора завязывать с тенисом.
    Надеюсь это не обдуманые слова а просто эмоции...
    Ссылка
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