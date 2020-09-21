Ролан Гаррос. Стаховский не сумел пробиться в основную сетку

Сегодня Сергей Стаховский в первом раунде квалификации Ролан Гаррос встречался с Даниэлем Элаи Галаном из Колумбии.
Украинский теннисист потерпел поражение в двух сетах (первый – на тай-брейке). Матч продолжался 1 час и 30 минут.
Квалификация. 1-й раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Даниэль Элаи Галан (Колумбия) – 6:7 (5), 3:6
Также сегодня в первом раунде квалификации Ролан Гаррос вылетел еще один украинец – Илья Марченко.
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Источник — Sport.ua
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