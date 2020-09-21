Сергей Стаховский – Даниэль-Элаи Галан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 21 сентября, лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№ 181 ATP) стартует на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В первом раунде отбора Стаховский сыграет против колумбийца Даниэля-Элаи Галана (№151 ATP). Встреча состоится четвертым запуском на корте №10 после матча Офнер – Ватутин. Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не встречались.
В следующем раунде квалификации победитель сразится с Дмитрием Донским из России (№ 118 ATP) или Марио Вилельей Мартинесом из Испании (№180 ATP).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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