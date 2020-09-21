Сергей Стаховский – Даниэль-Элаи Галан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос

  • 21.09.2020 12:59
  • 164 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей Стаховский – Даниэль-Элаи Галан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Сергей Стаховский

В понедельник, 21 сентября, лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№ 181 ATP) стартует на Открытом чемпионате Франции по теннису.
 
В первом раунде отбора Стаховский сыграет против колумбийца Даниэля-Элаи Галана (№151 ATP). Встреча состоится четвертым запуском на корте №10 после матча Офнер  – Ватутин. Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.
 
Ранее теннисисты между собой не встречались.
 
В следующем раунде квалификации победитель сразится с Дмитрием Донским из России (№ 118 ATP) или Марио Вилельей Мартинесом из Испании (№180 ATP). 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 21.09.2020 13:04
    0
    А когда девчата жеребятся?
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 21.09.2020 13:04
    0
    А когда девчата жеребятся?
    Ссылка
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