Сергей Стаховский – Даниэль-Элаи Галан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 21 сентября, лучший украинский теннисист Сергей Стаховский (№ 181 ATP) стартует на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В первом раунде отбора Стаховский сыграет против колумбийца Даниэля-Элаи Галана (№151 ATP). Встреча состоится четвертым запуском на корте №10 после матча Офнер – Ватутин. Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не встречались.



В следующем раунде квалификации победитель сразится с Дмитрием Донским из России (№ 118 ATP) или Марио Вилельей Мартинесом из Испании (№180 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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