Расписание украинок на Ролан Гаррос на 23 сентября

23 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису снова буду сыграны матчи квалификации. Украину в среду представит только Ангелина Калинина (№153 WTA).



На старте отборочного турнира 23-летняя украинка сразится против швейцарки Виктории Голубич (№129 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №13 после встречи Якупович – Кунг. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.



Напомним, что пока кроме Марты Костюк никто из украинцев не смог пробиться во второй раунд квалификации.

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