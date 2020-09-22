Расписание украинок на Ролан Гаррос на 23 сентября

В среду на корты Парижа выйдет Ангелина Калинина

  • 22.09.2020 17:28
  • 220 просмотров
  • 0 комментариев
Расписание украинок на Ролан Гаррос на 23 сентября
© WTA. Ангелина Калинина

23 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису снова буду сыграны матчи квалификации. Украину в среду представит только Ангелина Калинина (№153 WTA).
 
На старте отборочного турнира 23-летняя украинка сразится против швейцарки Виктории Голубич (№129 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №13 после встречи Якупович – Кунг. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
 
Напомним, что пока кроме Марты Костюк никто из украинцев не смог пробиться во второй раунд квалификации.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Roland Garros

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности