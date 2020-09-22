В среду, 23 сентября, состоится поединок четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Гент» примет «Динамо». На этой стадии турнира квалификация состоит из двух матчей.

Поединок пройдет в Генте на стадионе «Геламко Арена». Румынский арбитр Овидиу Хациган даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Гент» - «Динамо».