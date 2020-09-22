Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Гент – Динамо

Поединок состоится в среду, 23 сентября

  • 22.09.2020 17:09
  • 1235 просмотров
  • 6 комментариев
Где смотреть онлайн матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Гент – Динамо
© ФК Динамо

В среду, 23 сентября, состоится поединок четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Гент» примет «Динамо». На этой стадии турнира квалификация состоит из двух матчей.

Поединок пройдет в Генте на стадионе «Геламко Арена». Румынский арбитр Овидиу Хациган даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Гент» - «Динамо».

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Сергей Цыба, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 22.09.2020 17:41
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 17:36
    У тя нет подписки на Олл?
    не-а, я только недавно увидел, что мой провайдер футболы заблокировал, раньше были
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 17:36
    -1
    AK_228, 22.09.2020 17:34
    ну значит опять искать трансляцию в инете
    У тя нет подписки на Олл?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.09.2020 17:35
    -1
    J0e777, 22.09.2020 17:31
    Этот недоканал уже никому не нужен. Там не транслируют не один топ-чемпионат. Надо быть последним лохом, что бы платить за это убожество днонецкое
    ты платишь, zport?!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.09.2020 17:34
    0
    ну значит опять искать трансляцию в инете
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 22.09.2020 17:31
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 17:17
    Ну слава Богу, норм телеканал покажет в суперкачестве картинку, а не убогом хуторском как на плюсах.
    Этот недоканал уже никому не нужен. Там не транслируют не один топ-чемпионат. Надо быть последним лохом, что бы платить за это убожество днонецкое
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 17:17
    -4
    Ну слава Богу, норм телеканал покажет в суперкачестве картинку, а не убогом хуторском как на плюсах.
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 22.09.2020 17:31
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 17:17
    Ну слава Богу, норм телеканал покажет в суперкачестве картинку, а не убогом хуторском как на плюсах.
    Этот недоканал уже никому не нужен. Там не транслируют не один топ-чемпионат. Надо быть последним лохом, что бы платить за это убожество днонецкое
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.09.2020 17:41
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 17:36
    У тя нет подписки на Олл?
    не-а, я только недавно увидел, что мой провайдер футболы заблокировал, раньше были
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.09.2020 17:34
    0
    ну значит опять искать трансляцию в инете
    Ссылка
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