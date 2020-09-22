Скандал. Суарес подделал тест для получения итальянского гражданства

17 сентября в Перудже форвард «Барселоны» Луис Суарес сдавал экзамен по итальянскому языку. Он был необходим форварду для того, чтобы получить итальянское гражданство и осуществить свой переход в «Ювентус».

В итоге Суарес сдал тест на довольно посредственную оценку, но при этом достаточную для того, чтобы получить итальянский паспорт.

Однако полиция обнаружила нарушения при процессе сдачи теста. Расследование показало, что вопросы, на которые должен был отвечать Суарес, были согласованы заранее. Так же, как и выставленная ему в итоге оценка.

Забавный факт: полицейский, который инициировал расследование о незаконном сдаче экзамена Суаресом, является однофамильцем предыдущего главного тренера «Ювентуса», Маурицио Сарри.

Отметим, что позже «Ювентус» отказался от подписания Суареса и сделал выбор в пользу Альваро Мораты.