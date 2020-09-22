Скандал. Суарес подделал тест для получения итальянского гражданства

Форвард «Барселоны» пытался получить итальянский паспорт незаконным путем

  • 22.09.2020 16:48
  • 1870 просмотров
  • 2 комментария
Скандал. Суарес подделал тест для получения итальянского гражданства
© ФК Барселона. Луис Суарес

17 сентября в Перудже форвард «Барселоны» Луис Суарес сдавал экзамен по итальянскому языку. Он был необходим форварду для того, чтобы получить итальянское гражданство и осуществить свой переход в «Ювентус».

В итоге Суарес сдал тест на довольно посредственную оценку, но при этом достаточную для того, чтобы получить итальянский паспорт.

Однако полиция обнаружила нарушения при процессе сдачи теста. Расследование показало, что вопросы, на которые должен был отвечать Суарес, были согласованы заранее. Так же, как и выставленная ему в итоге оценка.

Забавный факт: полицейский, который инициировал расследование о незаконном сдаче экзамена Суаресом, является однофамильцем предыдущего главного тренера «Ювентуса», Маурицио Сарри.

Отметим, что позже «Ювентус» отказался от подписания Суареса и сделал выбор в пользу Альваро Мораты.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(8 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.09.2020 17:16
    +3
    Вивчити італійський за найкоротший час для людини з рідним іспанським, як два пальці...
    Мабуть Суарес дуже тупенький.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 16:53
    +3
    Да ,нам до них с их честностью как пешком до Марса
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.09.2020 17:16
    +3
    Вивчити італійський за найкоротший час для людини з рідним іспанським, як два пальці...
    Мабуть Суарес дуже тупенький.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 16:53
    +3
    Да ,нам до них с их честностью как пешком до Марса
    Ссылка
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