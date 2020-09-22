Неймару грозит дисквалификация за «сраного китайца»

Расизм с обеих сторон

  • 22.09.2020 16:22
  • 3216 просмотров
  • 12 комментариев
Неймару грозит дисквалификация за «сраного китайца»
© le10sport.com

Федерация футбола Франции рассматривает дополнительные видеодоказательства по поводу скандального матча ПСЖ - «Марсель», в котором красные карточки получили 5 игроков.

Звезда ПСЖ Неймар обвиняет игрока «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме, а эксперты чтения по губам уже выяснили, что Гонсалес назвал бразильца обезьяной.

Только за это игрок может получить дополнительные 10 матчей дисквалификации

Однако, как оказалось, не без греха и сам Неймар. Эксперты передали Федерации футбола запись, из которой следует, что игрок ПСЖ назвал японского защитника «Марселя» Хироки Сакая «китайским дерьмом» или «сраным китайцем».

За это уже сам Неймар рискует получить дисквалификацию на 10 матчей.

По итогам матча Неймар получил дисквалификацию на 2 игры за драку с Гонсалесом.

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Источник — Le 10 Sport

(20 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 22.09.2020 17:41
    0
    Sраний китаец - расизм, а sраний моskаль? А просто моskаль? А просто sраний? Просто не нужно муссировать єту тему и разгонять волну
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 22.09.2020 17:31
    0
    dd dent, 22.09.2020 16:47
    То есть бразилам слово не скажи - расизмъ, а как китаец так можно шо хош, их же много, о расизме не говорят
    так в статті написано що штрафи очікуються однакові. тобі расизм очі замилив і ти читати не вмієш?
    Ссылка
    dima.krot
      dima.krot, 22.09.2020 17:05
    +1
    Да уж. Весело они там время на поле провели
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 17:00
    0
    APL, 22.09.2020 16:34
    Зараз Неймар розплачеться, і тут в знак солідарності тайсон викене свій пост - ми проти расизму "срані китайці"
    это 5+
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 16:47
    +4
    То есть бразилам слово не скажи - расизмъ, а как китаец так можно шо хош, их же много, о расизме не говорят
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 22.09.2020 16:44
    0
    umnuy2, 22.09.2020 16:30
    Он сказал что он имел его сестру.
    Так не цікаво. Рідних можна ображати скільки завгодндо, а расизм краще розлетиться інтернетом.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 22.09.2020 16:34
    +15
    Зараз Неймар розплачеться, і тут в знак солідарності тайсон викене свій пост - ми проти расизму "срані китайці"
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 16:34
    -1
    Неймар - не кріт, і Федерация футбола Франции - не крото-павелківська структурв, навіть звязді впаяє, як пересічному. 10 матчв, так десять. Ні. 12...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2020 16:33
    -6
    Якщо Хироки Сакая такий ніженка - то як справжній японський самурай зробив би собі харакірі, що його з китайцем переплутали...
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    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 22.09.2020 16:30
    -1
    Дмитрий Зиборов, 22.09.2020 16:27
    Які спритні ))) а що сказав Матераці Зідану вони по губах не прочитали ? )))
    Так уже очень давно известно , что он сказал. Можете погуглить.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 16:30
    0
    Он сказал что он имел его сестру.
    Ссылка
    Дмитрий Зиборов
    online
      Дмитрий Зиборов, 22.09.2020 16:27
    +5
    Які спритні ))) а що сказав Матераці Зідану вони по губах не прочитали ? )))
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 22.09.2020 16:34
    +15
    Зараз Неймар розплачеться, і тут в знак солідарності тайсон викене свій пост - ми проти расизму "срані китайці"
    Ссылка
    Дмитрий Зиборов
    online
      Дмитрий Зиборов, 22.09.2020 16:27
    +5
    Які спритні ))) а що сказав Матераці Зідану вони по губах не прочитали ? )))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 16:47
    +4
    То есть бразилам слово не скажи - расизмъ, а как китаец так можно шо хош, их же много, о расизме не говорят
    Ссылка
    dima.krot
      dima.krot, 22.09.2020 17:05
    +1
    Да уж. Весело они там время на поле провели
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 22.09.2020 17:41
    0
    Sраний китаец - расизм, а sраний моskаль? А просто моskаль? А просто sраний? Просто не нужно муссировать єту тему и разгонять волну
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 22.09.2020 17:31
    0
    dd dent, 22.09.2020 16:47
    То есть бразилам слово не скажи - расизмъ, а как китаец так можно шо хош, их же много, о расизме не говорят
    так в статті написано що штрафи очікуються однакові. тобі расизм очі замилив і ти читати не вмієш?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 17:00
    0
    APL, 22.09.2020 16:34
    Зараз Неймар розплачеться, і тут в знак солідарності тайсон викене свій пост - ми проти расизму "срані китайці"
    это 5+
    Ссылка
    Виктор М
      Виктор М, 22.09.2020 16:44
    0
    umnuy2, 22.09.2020 16:30
    Он сказал что он имел его сестру.
    Так не цікаво. Рідних можна ображати скільки завгодндо, а расизм краще розлетиться інтернетом.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 16:30
    0
    Он сказал что он имел его сестру.
    Ссылка
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