Неймару грозит дисквалификация за «сраного китайца»

Федерация футбола Франции рассматривает дополнительные видеодоказательства по поводу скандального матча ПСЖ - «Марсель», в котором красные карточки получили 5 игроков.
Звезда ПСЖ Неймар обвиняет игрока «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме, а эксперты чтения по губам уже выяснили, что Гонсалес назвал бразильца обезьяной.
Только за это игрок может получить дополнительные 10 матчей дисквалификации
Однако, как оказалось, не без греха и сам Неймар. Эксперты передали Федерации футбола запись, из которой следует, что игрок ПСЖ назвал японского защитника «Марселя» Хироки Сакая «китайским дерьмом» или «сраным китайцем».
За это уже сам Неймар рискует получить дисквалификацию на 10 матчей.
По итогам матча Неймар получил дисквалификацию на 2 игры за драку с Гонсалесом.
Источник — Le 10 Sport
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