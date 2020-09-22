Неймару грозит дисквалификация за «сраного китайца»

Федерация футбола Франции рассматривает дополнительные видеодоказательства по поводу скандального матча ПСЖ - «Марсель», в котором красные карточки получили 5 игроков.

Звезда ПСЖ Неймар обвиняет игрока «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме, а эксперты чтения по губам уже выяснили, что Гонсалес назвал бразильца обезьяной.

Только за это игрок может получить дополнительные 10 матчей дисквалификации

Однако, как оказалось, не без греха и сам Неймар. Эксперты передали Федерации футбола запись, из которой следует, что игрок ПСЖ назвал японского защитника «Марселя» Хироки Сакая «китайским дерьмом» или «сраным китайцем».

За это уже сам Неймар рискует получить дисквалификацию на 10 матчей.

По итогам матча Неймар получил дисквалификацию на 2 игры за драку с Гонсалесом.