Дарья Снигур – Барбара Хаас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 22 сентября, украинская теннисистка Дарья Снигур (№220 WTA) начнет выступления в квалификации Ролан Гаррос.
18-летняя теннисистка сыграет против 17-й сеяной Барбары Хаас из Австрии (№143 WTA) четвертым запуском на корте №3 после встречи Подороска – Фрех. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Элли Кик из США (№170 WTA) или Юлии Грабер из Австрии (№231 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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