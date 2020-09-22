Дарья Снигур – Барбара Хаас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 22 сентября, украинская теннисистка Дарья Снигур (№220 WTA) начнет выступления в квалификации Ролан Гаррос.

18-летняя теннисистка сыграет против 17-й сеяной Барбары Хаас из Австрии (№143 WTA) четвертым запуском на корте №3 после встречи Подороска – Фрех. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.

Ранее девушки не встречались.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Элли Кик из США (№170 WTA) или Юлии Грабер из Австрии (№231 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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