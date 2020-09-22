Александр БАБИЧ: «Новички УПЛ пока не впечатляют»

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился мнением о стартовых турах чемпионата Украины по футболу.

«Приятно удивляет «Мариуполь», у которого был сложный календарь, но это не помешало азовцам набрать шесть очков из девяти возможных. Особенно хорошее впечатление подопечные Остапа Маркевича произвели в победном матче с «Зарей».

Рад, что после ухода группы ведущих игроков, футболисты, которые раньше были преимущественно на замене, сумели ощутимо прибавить и уже претендуют на роль лидеров. Как ни парадоксально звучит, но то, что мариупольцы из-за замены газона на местном стадионе вынуждены пока что играть на выезде, пошло им на пользу, способствуя сплоченности, повышению мотивации.

Также обратил внимание на то, что практически все команды элитного дивизиона встретили новый сезон недоукомплектованными. Скорее всего, здесь преградой стала карантинная ситуация в Украине, которая усложнила приезд в страну иностранных футболистов, на которых во многих клубах рассчитывали. Впрочем, еще есть время, хотя и немного, чтобы успеть устранить кадровые бреши.

Что касается новичков УПЛ, то они пока что не впечатляют. Создается впечатление, что в пылу острейшей борьбы в минувшем сезоне за повышение в классе они недооценили необходимость усиления состава. Предпочтительнее смотрится «Ингулец», который и раньше мог похвастаться длинной скамейкой запасных, но и он нуждается в точечной доукомплектации. А вот «Минаю» и «Руху» необходимо успеть качественно отработать перед закрытием трансферного окна. Иначе можно оказаться в яме, из которой будет сложно выкарабкаться», — считает Бабич.

Бабич возглавлял Мариуполь с 2017-го по 2020-й годы.