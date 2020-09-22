Марта Костюк – Изабелла Шиникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 22 сентября, украинская теннисистка Марта Костюк (№5 WTA) начнет выступления в квалификации Ролан Гаррос.



В первом круге отбора 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, сразится против болгарки Изабеллы Шиниковой (№201 WTA) после матча ATP Менезес – Сафват. Ориентировочное время начала – 12:30 по Киеву.





Ранее девушки встречались дважды, обе победы на счету Марты.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Лауры Йоаны Пар (№199 WTA) из Румынии или Марго Йеролимо (№312 WTA) из Франции.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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