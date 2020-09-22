Марта Костюк – Изабелла Шиникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на Открытом чемпионате Франции

  • 22.09.2020 11:23
  • 248 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Изабелла Шиникова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Марта Костюк

Во вторник, 22 сентября, украинская теннисистка Марта Костюк (№5 WTA) начнет выступления в квалификации Ролан Гаррос.
 
В первом круге отбора 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, сразится против болгарки Изабеллы Шиниковой (№201 WTA) после матча ATP Менезес – Сафват. Ориентировочное время начала – 12:30 по Киеву.

 
Ранее девушки встречались дважды, обе победы на счету Марты.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Лауры Йоаны Пар (№199 WTA)  из Румынии или Марго Йеролимо (№312 WTA)  из Франции.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sergiy20
    online
      Sergiy20, 22.09.2020 11:38
    0
    "У вівторок, 22 вересня, українська тенісистка Марта Костюк (№5 WTA) розпочне виступи в кваліфікації Ролан Гаррос." Марта вже 5-ий номер?)))
    Ссылка
    Sergiy20
    online
      Sergiy20, 22.09.2020 11:38
    0
    "У вівторок, 22 вересня, українська тенісистка Марта Костюк (№5 WTA) розпочне виступи в кваліфікації Ролан Гаррос." Марта вже 5-ий номер?)))
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