Алексей АНДРОНОВ: «О художествах судьи Жабченко можно слагать легенды»

Российский комментатор жестко раскритиковал крымского арбитра

  • 22.09.2020 10:17
  • 1285 просмотров
  • 3 комментария
Алексей АНДРОНОВ: «О художествах судьи Жабченко можно слагать легенды»
© Sport.ua. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился мнением о 37-летнем крымском судье Сергее Жабченко. Ранее Жабченко судил украинские соревнования, но после аннексии Крыма Российской Федерацией принял российское гражданство и стал работать на российских турнирах.

В поединке ФНЛ «Томь» — «Волгарь» (1:3) Жабченко назначил два спорных пенальти в ворота хозяев и один пенальти в ворота гостей. Также Жабченко за два предупреждения удалил игрока «Томи» Максима Казанкова на 36-й минуте матча.

«Многие, наверное, видели уже этот момент из матча «Томи». Комментировать тут и правда нечего.

Но есть один нюанс. Судил эту игру г-н Жабченко из Крыма. О «художествах» которого в бытность его украинцем можно слагать легенды. Я своими глазами видел его «арии» много раз. Он — слабый судья. Очень. И не факт, что честный. Мягко говоря. Зачем?

Зачем собирать весь шлак, который вылезает на поверхность, и пытаться делать вид, что «нашли брульянт»? Мало гостей одной вечерней передачи? Мало тронутой Лозановой-Витязевой? Теперь Жабченко? Ну так дайте ему «Спартак» — «Зенит». «Томь» — это мелко как-то...», — написал Андронов.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 22.09.2020 11:10
    0
    Он почему-то всегда предвзято судил "Металлист".
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.09.2020 11:08
    +1
    А де друг Жабченка Бакс пропав? То ще також той пройдисвіт був
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 22.09.2020 10:30
    +2
    Гы.... Действительно мощно)))
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 22.09.2020 10:30
    +2
    Гы.... Действительно мощно)))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.09.2020 11:08
    +1
    А де друг Жабченка Бакс пропав? То ще також той пройдисвіт був
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 22.09.2020 11:10
    0
    Он почему-то всегда предвзято судил "Металлист".
    Ссылка
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