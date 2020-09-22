В поединке 3-го тура Первой лиги Украины «Верес» разгромил «Прикарпатье» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Лучшие моменты матча Верес - Прикарпатье
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Соломка (Верес).
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Источник — YouTube
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