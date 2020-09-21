3-й тур
Альянс
1:0
Николаев
21.09.2020, FT

Верес разгромил Прикарпатье. После трех туров определились три лидера

«Черноморец», «Альянс» и «Металлист 1925» набрали по 7 очков из 9

  • 21.09.2020 20:37
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Верес разгромил Прикарпатье. После трех туров определились три лидера
© ФК Верес. Юрий Вирт

Сегодня, 21 сентября, прошли заключительные матчи 3-го тура Первой лиги Украины.

Ровенский «Верес» дома нанес разгромное поражение «Прикарпатью» (3:0).

По три очка также взяли команды «Горняк-Спорт», «ВПК-Агро» и «Альянс».

После трех туров определились три лидера: «Черноморец», «Альянс» и «Металлист 1925» набрали по 7 очков из 9.

Первая лига Украины. 3-й тур

«Верес» – «Прикарпатье» – 3:0

Голы: Соломка, 21, Г. Пасич, 43, Дахновский, 45.

«Горняк-Спорт»«Кремень» – 2:0

Голы: Батюшин, 63, Герт, 86.

«Авангард» Краматорск – «ВПК-Агро» – 2:3

Голы: Чебаненко, 26, Лобов, 90+2 – Горбаченко, 75, 84, Кича, 81.

«Альянс»«Николаев» – 1:0

Гол: Писный, 11

Турнирная таблица Первой лиги

 

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Источник — Sport.ua

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