Верес разгромил Прикарпатье. После трех туров определились три лидера

Сегодня, 21 сентября, прошли заключительные матчи 3-го тура Первой лиги Украины.
Ровенский «Верес» дома нанес разгромное поражение «Прикарпатью» (3:0).
По три очка также взяли команды «Горняк-Спорт», «ВПК-Агро» и «Альянс».
После трех туров определились три лидера: «Черноморец», «Альянс» и «Металлист 1925» набрали по 7 очков из 9.
Первая лига Украины. 3-й тур
«Верес» – «Прикарпатье» – 3:0
Голы: Соломка, 21, Г. Пасич, 43, Дахновский, 45.
«Горняк-Спорт» – «Кремень» – 2:0
Голы: Батюшин, 63, Герт, 86.
«Авангард» Краматорск – «ВПК-Агро» – 2:3
Голы: Чебаненко, 26, Лобов, 90+2 – Горбаченко, 75, 84, Кича, 81.
«Альянс» – «Николаев» – 1:0
Гол: Писный, 11
Турнирная таблица Первой лиги
Источник — Sport.ua
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