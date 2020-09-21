Верес – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 сентября в 16:00 на стадионе «Колос» (пгт. Млинов) состоится поединок 3-го тура Первой лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Верес» Ровно – «Прикарпатье» Ивано-Франковск.
Плейер с трансляцией будет добавлен перед началом матча.
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Источник — Sport.ua
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