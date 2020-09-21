ФОТО. Играли в карты и кости. Динамо прибыло в Гент чартерным рейсом

Команда киевского «Динамо» прибыла в Бельгию на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента» с помощью чартерного рейса.

Пандемия COVID-19 повлияла на многие аспекты привычной жизни. Аэропорт «Борисполь» в разгар дня выглядел пугающе пустынным. Не было привычного шума от туристов и очередей на стойках регистрации, из окон зала ожидания виднелось всего несколько самолетов. Приехав в терминал на клубном автобусе, динамовцы быстро прошли обязательный температурный скрининг, паспортный и таможенный контроль и проследовали на самолёт компании Windrose, который вылетел даже чуть раньше запланированного времени.

Время в полете прошло практически незаметно. Футболисты коротали его по-разному: кто-то слушал музыку или смотрел фильмы, кто-то просто спал, а некоторые играли в карты в небольших компаниях. На фоне других выделялись Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, на протяжении всего полета игравшие в кости. Оба реагировали на происходившее на доске для игральных костей весьма эмоционально.

Спустя без малого три часа, около 18:00 по местному времени (разница с киевским – один час) самолет приземлился в аэропорту города Остенде, и уже оттуда динамовцы на автобусе отправились в Гент, где послезавтра состоится поединок Лиги чемпионов с одноименной командой.

После переезда в Гент, который занял 40 минут, и заселения в отель команду ждет ужин и отдых, а во вторник подготовка к игре продолжится. Вечером состоятся регламентные предматчевые мероприятия – пресс-конференция Мирчи Луческу и Виталия Буяльского, а также тренировка команды на стадионе «Гент», где и состоится сама игра.

Напомним, на матч в Бельгию в составе «Динамо» отправились 20 полевых игроков и три голкипера.