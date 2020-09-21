ФОТО. Играли в карты и кости. Динамо прибыло в Гент чартерным рейсом

На матч в Бельгию у «Динамо» отправились 20 полевых игроков и три голкипера

  • 21.09.2020 21:59
  • 4262 просмотра
  • 29 комментариев
ФОТО. Играли в карты и кости. Динамо прибыло в Гент чартерным рейсом
© ФК Динамо Киев

Команда киевского «Динамо» прибыла в Бельгию на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента» с помощью чартерного рейса.

Пандемия COVID-19 повлияла на многие аспекты привычной жизни. Аэропорт «Борисполь» в разгар дня выглядел пугающе пустынным. Не было привычного шума от туристов и очередей на стойках регистрации, из окон зала ожидания виднелось всего несколько самолетов. Приехав в терминал на клубном автобусе, динамовцы быстро прошли обязательный температурный скрининг, паспортный и таможенный контроль и проследовали на самолёт компании Windrose, который вылетел даже чуть раньше запланированного времени.

Время в полете прошло практически незаметно. Футболисты коротали его по-разному: кто-то слушал музыку или смотрел фильмы, кто-то просто спал, а некоторые играли в карты в небольших компаниях. На фоне других выделялись Беньямин Вербич и Томаш Кендзера, на протяжении всего полета игравшие в кости. Оба реагировали на происходившее на доске для игральных костей весьма эмоционально.

Спустя без малого три часа, около 18:00 по местному времени (разница с киевским – один час) самолет приземлился в аэропорту города Остенде, и уже оттуда динамовцы на автобусе отправились в Гент, где послезавтра состоится поединок Лиги чемпионов с одноименной командой.

После переезда в Гент, который занял 40 минут, и заселения в отель команду ждет ужин и отдых, а во вторник подготовка к игре продолжится. Вечером состоятся регламентные предматчевые мероприятия – пресс-конференция Мирчи Луческу и Виталия Буяльского, а также тренировка команды на стадионе «Гент», где и состоится сама игра.

Напомним, на матч в Бельгию в составе «Динамо» отправились 20 полевых игроков и три голкипера.

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Источник — ФК Динамо Киев

(15 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 23:14
    -5
    con clusion, 21.09.2020 23:13
    Литовец рассказывал в турпоходе.)
    Понял, спасибо.
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 21.09.2020 23:14
    +2
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 23:09
    Какие же всё-таки забавные прыгуны.
    ушлепку стало смешно. Таблетки начали действовать! Сейчас значит ещё что нибудь выдаст.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 23:13
    0
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 23:11
    Ты сам пробовал, если да, оке.
    Литовец рассказывал в турпоходе.)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 23:11
    -3
    con clusion, 21.09.2020 23:10
    Попробуй водочную клизму. У прибалтов популярна была при Горбатом.))
    Ты сам пробовал, если да, оке.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 23:10
    0
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:53
    Таблетки перестают действовать.
    Попробуй водочную клизму. У прибалтов популярна была при Горбатом.))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 23:09
    -4
    con clusion, 21.09.2020 23:08
    Что ж они там в кости играют, 1000 или покер?
    Брёвна играют в брёвна, не правда ли символично?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 23:09
    -5
    Какие же всё-таки забавные прыгуны.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 23:08
    -1
    Что ж они там в кости играют, 1000 или покер?
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
    online
      Сергей Ерофеенко, 21.09.2020 23:07
    +2
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:53
    Таблетки перестают действовать.
    Не пропускай приёмы, а то совсем конечным стал
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 21.09.2020 23:06
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:53
    Таблетки перестают действовать.
    Не расстраивайся, купи себе еще. Или у Вас там негде? Попроси тогда у своих «работодателей», у них точно есть раз тебя на работу взяли.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 23:05
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:53
    Таблетки перестают действовать.
    Бедный ( ну у вас на россии так себе с медициной и психиатрией в частности . Небось тебе какой-то ягель прессованный дают просто
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 21.09.2020 22:55
    +4
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:28
    Гент, удачи.
    Долбоклюй Мудилянский!!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:53
    -7
    jekаfunny, 21.09.2020 22:51
    Лох, ты заговариваться начал
    Таблетки перестают действовать.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 22:51
    +2
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:44
    Так я говорю о бомжах кипрских брёвнанамовских.
    Лох, ты заговариваться начал
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.09.2020 22:48
    +2
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:44
    Так я говорю о бомжах кипрских брёвнанамовских.
    А я считаю днонецких беженцев бомжами. Ты не согласен?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:44
    -9
    jekаfunny, 21.09.2020 22:42
    А что уже и на Кипр подались бомжевать ? Вроде ж в Киеве ещё побираются после Харькова
    Так я говорю о бомжах кипрских брёвнанамовских.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 22:43
    +1
    APL, 21.09.2020 22:42
    Ты о чем? Да он знает только две птицы: жабу и мышь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 22:42
    +3
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:42
    Эх, бомжи кипрские.
    А что уже и на Кипр подались бомжевать ? Вроде ж в Киеве ещё побираются после Харькова
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.09.2020 22:42
    +1
    jekаfunny, 21.09.2020 22:39
    И да , это новый Аирбус А 320 -200 компании Роза Ветров
    Олег , как можно таким лохом быть ?
    Ты о чем? Да он знает только две птицы: жабу и мышь
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:42
    -10
    jekаfunny, 21.09.2020 22:41
    У ржавого недоразумения тоже нет . Они просто испортили своими каракулями, самолёт компании СкайаП
    Олег , ну вот как такой лошарой можно быть как ты ? Ты курсы специальные заканчивал какие-то, учился на лоха где-то ?
    Эх, бомжи кипрские.
    Ссылка
    Павел Рева
      Павел Рева, 21.09.2020 22:35
    +9
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:27
    Пипец у этих брёвен самолёт убогий, это тебе не Шахтёр.
    лицоладонь. чувак, я понимаю, что ты тролль, но ты хоть посмотри, на чем летают одни и другие. Тут airobus, а Шахтер на СкайАповском Боинге. Благо хоть не на Max
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 22:39
    +8
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:27
    Пипец у этих брёвен самолёт убогий, это тебе не Шахтёр.
    И да , это новый Аирбус А 320 -200 компании Роза Ветров
    Олег , как можно таким лохом быть ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 22:36
    +5
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:27
    Пипец у этих брёвен самолёт убогий, это тебе не Шахтёр.
    Долпоеп это не самолёт Динамо , капец ты тупое
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 21.09.2020 22:55
    +4
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:28
    Гент, удачи.
    Долбоклюй Мудилянский!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 22:42
    +3
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:42
    Эх, бомжи кипрские.
    А что уже и на Кипр подались бомжевать ? Вроде ж в Киеве ещё побираются после Харькова
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 22:41
    +3
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:38
    А даунамы нет своего самолёта?
    У ржавого недоразумения тоже нет . Они просто испортили своими каракулями, самолёт компании СкайаП
    Олег , ну вот как такой лошарой можно быть как ты ? Ты курсы специальные заканчивал какие-то, учился на лоха где-то ?
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 21.09.2020 23:14
    +2
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 23:09
    Какие же всё-таки забавные прыгуны.
    ушлепку стало смешно. Таблетки начали действовать! Сейчас значит ещё что нибудь выдаст.
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
    online
      Сергей Ерофеенко, 21.09.2020 23:07
    +2
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:53
    Таблетки перестают действовать.
    Не пропускай приёмы, а то совсем конечным стал
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 22:51
    +2
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:44
    Так я говорю о бомжах кипрских брёвнанамовских.
    Лох, ты заговариваться начал
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 21.09.2020 22:48
    +2
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:44
    Так я говорю о бомжах кипрских брёвнанамовских.
    А я считаю днонецких беженцев бомжами. Ты не согласен?
    Ссылка
    Vetal
    online
      Vetal, 21.09.2020 23:06
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:53
    Таблетки перестают действовать.
    Не расстраивайся, купи себе еще. Или у Вас там негде? Попроси тогда у своих «работодателей», у них точно есть раз тебя на работу взяли.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 23:05
    +1
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:53
    Таблетки перестают действовать.
    Бедный ( ну у вас на россии так себе с медициной и психиатрией в частности . Небось тебе какой-то ягель прессованный дают просто
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 22:43
    +1
    APL, 21.09.2020 22:42
    Ты о чем? Да он знает только две птицы: жабу и мышь
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 21.09.2020 22:42
    +1
    jekаfunny, 21.09.2020 22:39
    И да , это новый Аирбус А 320 -200 компании Роза Ветров
    Олег , как можно таким лохом быть ?
    Ты о чем? Да он знает только две птицы: жабу и мышь
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 23:13
    0
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 23:11
    Ты сам пробовал, если да, оке.
    Литовец рассказывал в турпоходе.)
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 23:10
    0
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:53
    Таблетки перестают действовать.
    Попробуй водочную клизму. У прибалтов популярна была при Горбатом.))
    Ссылка
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