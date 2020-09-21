Луческу на матч Динамо с Гентом взял 23 футболиста

Сегодня «Динамо» Киев отправилось в Бельгию, где 23-го сентября команда сыграет против «Гента» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Наставник Мирча Луческу взял на игру 23 футболиста, из которых в заявку попадут 18 игроков.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападающие: Родригеш, Супряга.

Матч «Гент» — «Динамо» состоится в среду, 23 сентября, начало — в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 29-го сентября в Киеве.