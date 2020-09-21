Луческу на матч Динамо с Гентом взял 23 футболиста

Остался шаг до возвращения в группу Лиги чемпионов

  • 21.09.2020 14:57
  • 4647 просмотров
  • 9 комментариев
Луческу на матч Динамо с Гентом взял 23 футболиста
© twitter.com/dynamokyiv

Сегодня «Динамо» Киев отправилось в Бельгию, где 23-го сентября команда сыграет против «Гента» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Наставник Мирча Луческу взял на игру 23 футболиста, из которых в заявку попадут 18 игроков.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;

Нападающие: Родригеш, Супряга.

Матч «Гент» — «Динамо» состоится в среду, 23 сентября, начало — в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 29-го сентября в Киеве.

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Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

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Комментарии
    VolChebnyk
      VolChebnyk, 21.09.2020 15:40
    0
    Динамо нужно проходить в группу,а то уже все и забыли когда играли с топ командами.Или вылет сразу в ЛЧ или недоход 1/8 ЛЕ
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.09.2020 15:38
    +1
    Бущан - Кендзьора, Шабанов, Забарний,Миколенко - Сидорчук, де Пена, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Супряга. Замiна- Родрiгеш, Вербiч,
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 21.09.2020 15:36
    0
    asada, 21.09.2020 15:29
    19ть из 23х игроков с украинским паспортом
    прям, как в лучшие времена, когда из легионеров были Белькевич, Хацкевич, и ещё несколько легионеов
    19+ 2 славянина. Только двое иноземцев.
    Ссылка
    asada
      asada, 21.09.2020 15:31
    0
    Андрей Мадайский, 21.09.2020 15:17
    может за Кравцом в след пойдёт...))
    по ходу разгружают зарплатную ведомость)))
    неужели начали поступать по принцыпу: игрок не играет, его нужно или продать, или отдать в аренду... или расторгнуть контракт.
    хотя последнее сделать может быть самым проблематичным из-за неустойки и других пунктов контракта
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.09.2020 15:30
    +1
    Значит Луческу до сих пор не простил Попова. Тупо сослал его в дубль.
    Ссылка
    asada
      asada, 21.09.2020 15:29
    +2
    19ть из 23х игроков с украинским паспортом
    прям, как в лучшие времена, когда из легионеров были Белькевич, Хацкевич, и ещё несколько легионеов
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 21.09.2020 15:17
    +2
    Олег Татаринов, 21.09.2020 15:10
    Без Соля))))
    может за Кравцом в след пойдёт...))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 15:16
    +5
    Удачи пацаны.
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    Олег Татаринов
      Олег Татаринов, 21.09.2020 15:10
    +5
    Без Соля))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.09.2020 15:16
    +5
    Удачи пацаны.
    Ссылка
    Олег Татаринов
      Олег Татаринов, 21.09.2020 15:10
    +5
    Без Соля))))
    Ссылка
    asada
      asada, 21.09.2020 15:29
    +2
    19ть из 23х игроков с украинским паспортом
    прям, как в лучшие времена, когда из легионеров были Белькевич, Хацкевич, и ещё несколько легионеов
    Ссылка
    Андрей Мадайский
    online
      Андрей Мадайский, 21.09.2020 15:17
    +2
    Олег Татаринов, 21.09.2020 15:10
    Без Соля))))
    может за Кравцом в след пойдёт...))
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.09.2020 15:38
    +1
    Бущан - Кендзьора, Шабанов, Забарний,Миколенко - Сидорчук, де Пена, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Супряга. Замiна- Родрiгеш, Вербiч,
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.09.2020 15:30
    +1
    Значит Луческу до сих пор не простил Попова. Тупо сослал его в дубль.
    Ссылка
    VolChebnyk
      VolChebnyk, 21.09.2020 15:40
    0
    Динамо нужно проходить в группу,а то уже все и забыли когда играли с топ командами.Или вылет сразу в ЛЧ или недоход 1/8 ЛЕ
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 21.09.2020 15:36
    0
    asada, 21.09.2020 15:29
    19ть из 23х игроков с украинским паспортом
    прям, как в лучшие времена, когда из легионеров были Белькевич, Хацкевич, и ещё несколько легионеов
    19+ 2 славянина. Только двое иноземцев.
    Ссылка
    asada
      asada, 21.09.2020 15:31
    0
    Андрей Мадайский, 21.09.2020 15:17
    может за Кравцом в след пойдёт...))
    по ходу разгружают зарплатную ведомость)))
    неужели начали поступать по принцыпу: игрок не играет, его нужно или продать, или отдать в аренду... или расторгнуть контракт.
    хотя последнее сделать может быть самым проблематичным из-за неустойки и других пунктов контракта
    Ссылка
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