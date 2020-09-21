Луческу на матч Динамо с Гентом взял 23 футболиста

Сегодня «Динамо» Киев отправилось в Бельгию, где 23-го сентября команда сыграет против «Гента» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Наставник Мирча Луческу взял на игру 23 футболиста, из которых в заявку попадут 18 игроков.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;
Защитники: Вивчаренко, Забарный, Кендзера, Миколенко, Сирота, Шабанов;
Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вантух, Вербич, де Пена, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;
Нападающие: Родригеш, Супряга.
Матч «Гент» — «Динамо» состоится в среду, 23 сентября, начало — в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 29-го сентября в Киеве.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
прям, как в лучшие времена, когда из легионеров были Белькевич, Хацкевич, и ещё несколько легионеов
неужели начали поступать по принцыпу: игрок не играет, его нужно или продать, или отдать в аренду... или расторгнуть контракт.
хотя последнее сделать может быть самым проблематичным из-за неустойки и других пунктов контракта
прям, как в лучшие времена, когда из легионеров были Белькевич, Хацкевич, и ещё несколько легионеов
прям, как в лучшие времена, когда из легионеров были Белькевич, Хацкевич, и ещё несколько легионеов
прям, как в лучшие времена, когда из легионеров были Белькевич, Хацкевич, и ещё несколько легионеов
неужели начали поступать по принцыпу: игрок не играет, его нужно или продать, или отдать в аренду... или расторгнуть контракт.
хотя последнее сделать может быть самым проблематичным из-за неустойки и других пунктов контракта
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.