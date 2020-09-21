Артем КРАВЕЦ: «Меня никто не выгонял из Динамо»

Украинский форвард – о причинах ухода из клуба

  • 21.09.2020 21:42
  • 987 просмотров
  • 7 комментариев
Артем КРАВЕЦ: «Меня никто не выгонял из Динамо»
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец

Сегодня «Динамо» официально расторгло контракт с Артемом Кравцом. Позже в СМИ появилась информация о том, что причиной такого решения стали плохие физические кондиции игрока.

Однако сам Кравец эту информацию опроверг:

«Как же мне «нравятся» такие инсайды. Из-за таких дилетантов и складывается негативное отношение к СМИ у людей. Мало того, что вы нагло врете, так еще и пытаетесь очернить руководство клуба и тренера перед такой важной игрой. 

1. Меня никто не выгонял из клуба.

2. Мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере, и я ни на одной тренировке не был худшим. 

3. Все трансферы в «Динамо» проходят с согласия тренера, не нужно фантазировать, думайте головой».

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:58
    +1
    Alexander Киев, 21.09.2020 21:50
    Нормально Суркіс бабла відмив на ньому..
    Ой скулити скоро будуть диряві
    Пришел бесплатно, уходит бесплатно. Ты про какие деньги мычишь, шизик?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.09.2020 21:57
    0
    Alexander Киев, 21.09.2020 21:50
    Нормально Суркіс бабла відмив на ньому..
    Ой скулити скоро будуть диряві
    Да , палкины - они такие ! Таких дырок в защите , как за последний месячишку даже при немцах у них не было.
    Ссылка
    Dfs2262ar
      Dfs2262ar, 21.09.2020 21:56
    -2
    Конечно все дилетанты у Кравца лучшая форма в карьере, и спустя месяц разорван контракт! тебе самому оправдываться вообще не смешно, елоун?
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.09.2020 21:55
    -2
    Олег Тимофеюк, 21.09.2020 21:44
    Зато сколько радости у нашего городского сумасшедшего ! Напишите ещё что-нибудь , порадуйте убогого !
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 21:50
    -5
    Нормально Суркіс бабла відмив на ньому..
    Ой скулити скоро будуть диряві
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 21.09.2020 21:47
    +1
    Мужик , Артем!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 21:44
    -1
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 21.09.2020 21:58
    +1
    Alexander Киев, 21.09.2020 21:50
    Нормально Суркіс бабла відмив на ньому..
    Ой скулити скоро будуть диряві
    Пришел бесплатно, уходит бесплатно. Ты про какие деньги мычишь, шизик?
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 21.09.2020 21:47
    +1
    Мужик , Артем!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.09.2020 21:57
    0
    Alexander Киев, 21.09.2020 21:50
    Нормально Суркіс бабла відмив на ньому..
    Ой скулити скоро будуть диряві
    Да , палкины - они такие ! Таких дырок в защите , как за последний месячишку даже при немцах у них не было.
    Ссылка
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