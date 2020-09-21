Артем КРАВЕЦ: «Меня никто не выгонял из Динамо»

Сегодня «Динамо» официально расторгло контракт с Артемом Кравцом. Позже в СМИ появилась информация о том, что причиной такого решения стали плохие физические кондиции игрока.

Однако сам Кравец эту информацию опроверг:

«Как же мне «нравятся» такие инсайды. Из-за таких дилетантов и складывается негативное отношение к СМИ у людей. Мало того, что вы нагло врете, так еще и пытаетесь очернить руководство клуба и тренера перед такой важной игрой.

1. Меня никто не выгонял из клуба.

2. Мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере, и я ни на одной тренировке не был худшим.

3. Все трансферы в «Динамо» проходят с согласия тренера, не нужно фантазировать, думайте головой».