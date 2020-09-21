Тенерифе хочет арендовать форварда Динамо Соля

При этом киевский клуб хочет продать игрока

  • 21.09.2020 21:25
  • 972 просмотра
  • 3 комментария
Тенерифе хочет арендовать форварда Динамо Соля
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

Клуб Сегунды «Тенерифе» хочет взять в аренду форварда «Динамо» Франа Соля. Спортивный директор испанского клуба Хуан Карлос Кордеро уже начал переговоры с «Динамо». Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Эту информацию подтверждает и Телеграм-канал «Динамо Киев Inside». При этом, по информации ресурса, речь идет не о «сухой» аренде, а с правом выкупа.

Приоритет «Динамо» - продать Соля за 3,5 миллиона евро. Transfermarkt оценивает форварда в 2 миллиона евро. Контракт Соля с «Динамо» действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, о том, что интерес к Солю проявляет целый ряд испанских клубов. Кроме «Тенерифе», в их число входят «Сельта», «Вальядолид», «Эльче», «Эспаньол», «Жирона» и «Альмерия».

В прошлом сезоне «Тенерифе» занял 12-е место в Сегунде.

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Источник — Marca

(6 голосов)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 21:39
    -1
    Нехай ще орендують всю цю п*здобратію Диряву, яка у коментарях строчить по поводу і без
    Ссылка
    Ukrainian Designer
      Ukrainian Designer, 21.09.2020 21:36
    -1
    Минай в Лізі Європи
    https://www.youtube.com/watch?v=0XeknE3MxyY&ab_channel=BULL-FIFA
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.09.2020 21:30
    -1
    Понятно, короче за пару песо. Разве что з/п разгрузить - тогда можно отдать так. Но зная сурка он на это не пойдет. И потом, остался то 1 супряга на острие и не понятная ситуация с русиным у которого возможно травма
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