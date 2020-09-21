Тенерифе хочет арендовать форварда Динамо Соля

Клуб Сегунды «Тенерифе» хочет взять в аренду форварда «Динамо» Франа Соля. Спортивный директор испанского клуба Хуан Карлос Кордеро уже начал переговоры с «Динамо». Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Эту информацию подтверждает и Телеграм-канал «Динамо Киев Inside». При этом, по информации ресурса, речь идет не о «сухой» аренде, а с правом выкупа.

Приоритет «Динамо» - продать Соля за 3,5 миллиона евро. Transfermarkt оценивает форварда в 2 миллиона евро. Контракт Соля с «Динамо» действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, о том, что интерес к Солю проявляет целый ряд испанских клубов. Кроме «Тенерифе», в их число входят «Сельта», «Вальядолид», «Эльче», «Эспаньол», «Жирона» и «Альмерия».

В прошлом сезоне «Тенерифе» занял 12-е место в Сегунде.