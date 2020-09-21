Хавбек Колоса – о сравнении с Варди: «Приятно, Варди – большой молодец»

Дубль хавбека «Колоса» Евгения Морозко принес «Колосу» победу в третьем туре УПЛ над «Львовом» (2:1).

О матче с «Рухом»: «У нас мотивация зашкаливает. На матч с «Рухом» провели ротацию состава. Слава Богу - выиграли. Очередные три очка в копилку».

О задаче на сезон: «Нам сказали, чтобы мы не расслаблялись. Мы вышли из Первой лиги, коллектив сильно не изменился с тех пор - только четверо новичков. Задачи добыть титул или попасть в Лигу чемпионов у нас нет. Но президент хочет видеть прогресс. Мы все - максималисты, хотим развиваться».

О Евгении Селезневе: «Посвящения, как такового, не было. В коллектив влился, конечно. Это опытный футболист, способный передать опыт молодым игрокам. На тренировках подсказывает, объясняет. Разбавил коллектив - шутки, прибаутки. Это также большой плюс. Он пришел к нам, чтобы установить свой бомбардирский рекорд. Такая цель у него. Думаю, что все получится. Главное, чтобы работал и реализовывал свои моменты. Если считает, что забить 13 голов за сезон - это легко, пусть попробует. Я могу пожелать ему только удачи».

О сравнении с Джейми Варди: «Если честно - приятно. Уважаю Варди, он - большой молодец. У него уникальный путь - сначала работал на заводе, но затем добился больших высот в футболе. Годы идут, а он не сбрасывает обороты. У меня даже такое впечатление, что Варди с каждым годом молодеет. Я - это я, но такое сравнение воспринимаю за комплимент», - сказал Морозко.