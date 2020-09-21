Филипповым интересовались Риу Аве и Леганес

Форвард «Десны» мог продолжить карьеру в Португалии и Испании

  • 21.09.2020 17:31
  • 1083 просмотра
  • 4 комментария
Филипповым интересовались Риу Аве и Леганес
© ФК Десна

Нападающий «Десны» Александр Филиппов находился в сфере интересов «Риу Аве» и «Леганеса». Об этом сообщает телеграм канал «Бомбардир».

Однако Филиппов выбрал вариант с «Сент-Трюйденом», где он уже прошел медосмотр. Бельгийский клуб заплатит за 27-летнего игрока 1,5 миллиона евро.

О подписании контракта официально будет объявлено в ближайшее время.

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Источник — Бомбардир

(7 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 18:30
    0
    janu0320, 21.09.2020 17:56
    интерес к игроку ничего не означает, на халяву у нас половину украинцев бы забрали, про цену же ничего не сказано какую-то бы предложили Леганес и португалы.
    Думаю как раз около той суммы и могли быть какие-то нюансы, в любом случае до 2 млн за игрока это копейки нынче
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 21.09.2020 17:58
    -2
    а давайте опубликуем что Филлиповым интересовалось и киевское дынамо, но сурку показалось что заявленная сумма в 1.5 млн слишком высока. наверное продинамоское спортюа не захочет такое публиковать, а вдруг Филлипов заиграет в Бельгии)
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 21.09.2020 17:56
    0
    dd dent, 21.09.2020 17:32
    круто как для наших середняков
    интерес к игроку ничего не означает, на халяву у нас половину украинцев бы забрали, про цену же ничего не сказано какую-то бы предложили Леганес и португалы.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 17:32
    +2
    круто как для наших середняков
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 17:32
    +2
    круто как для наших середняков
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 21.09.2020 18:30
    0
    janu0320, 21.09.2020 17:56
    интерес к игроку ничего не означает, на халяву у нас половину украинцев бы забрали, про цену же ничего не сказано какую-то бы предложили Леганес и португалы.
    Думаю как раз около той суммы и могли быть какие-то нюансы, в любом случае до 2 млн за игрока это копейки нынче
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 21.09.2020 17:56
    0
    dd dent, 21.09.2020 17:32
    круто как для наших середняков
    интерес к игроку ничего не означает, на халяву у нас половину украинцев бы забрали, про цену же ничего не сказано какую-то бы предложили Леганес и португалы.
    Ссылка
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