Филипповым интересовались Риу Аве и Леганес

Нападающий «Десны» Александр Филиппов находился в сфере интересов «Риу Аве» и «Леганеса». Об этом сообщает телеграм канал «Бомбардир».

Однако Филиппов выбрал вариант с «Сент-Трюйденом», где он уже прошел медосмотр. Бельгийский клуб заплатит за 27-летнего игрока 1,5 миллиона евро.

О подписании контракта официально будет объявлено в ближайшее время.