Филипповым интересовались Риу Аве и Леганес

Нападающий «Десны» Александр Филиппов находился в сфере интересов «Риу Аве» и «Леганеса». Об этом сообщает телеграм канал «Бомбардир».
Однако Филиппов выбрал вариант с «Сент-Трюйденом», где он уже прошел медосмотр. Бельгийский клуб заплатит за 27-летнего игрока 1,5 миллиона евро.
О подписании контракта официально будет объявлено в ближайшее время.
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Источник — Бомбардир
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