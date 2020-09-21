Артем КРАВЕЦ: «Нет претензий к Луческу и Суркису. Цель - сборная Украины»

Игрок рассказал о своем уходе из киевской команды

  • 21.09.2020 14:42
  • 5960 просмотров
  • 11 комментариев
Артем КРАВЕЦ: «Нет претензий к Луческу и Суркису. Цель - сборная Украины»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард Артем Кравец рассказал, почему по соглашению с «Динамо» Киев разорвал контракт, который был подписан только в августе.

- Мне 31 год, у меня есть амбиции побороться за место в сборной Украины и принять участие в грядущем чемпионате Европы. Это моя мечта и цель, для достижения которой необходимо получать постоянную игровую практику. Пообщавшись с главным тренером, понял, что в «Динамо» это будет сделать сложно. Поскольку у меня есть варианты продолжения карьеры в командах, где я получу больше игрового времени, посоветовался с руководством «Динамо», семьей и принял решение побороться за путевку на чемпионат Европы в составе сборной. Повторюсь, игровое время для меня очень важно. У меня нет никаких претензий ни к Мирче Луческу, ни к Игорю Суркису, мы расстаемся в хороших отношениях, с пониманием друг друга. Но сборная – это моя цель и мечта, которую я не могу предать.

- Уже известно, в каком клубе вы будете продолжать свою игровую карьеру?

- У меня есть два варианта, но пока не хотел бы называть команды. Думаю, все решится в ближайшие день-два. Остались некоторые детали, в которых я еще немного сомневаюсь, но определюсь в кратчайшие сроки и завтра или послезавтра уже подпишу контракт с новой командой.

- Вы провели в Киеве и в «Динамо» месяц, что почерпнули для себя за это время?

- Скажу честно, мне очень понравился тренировочный процесс в команде и те требования, которые тренерский штаб предъявляет футболистам. Киев – мой родной город, здесь моя семья, но, если ты не играешь, а просто находишься в команде, это приносит очень много мучений и разочарований, и время, проведенное дома, с семьей не способно их компенсировать. Поэтому мы и приняли такое решение. Надеюсь и верю в то, что Мирча Луческу приведет команду к большим успехам. Желаю «Динамо» только всего самого наилучшего, в частности, обязательно пройти в групповой этап лиги чемпионов в этом году. Мы расстаемся друзьями и сохраняем хорошие отношения. Что бы ни случилось, я всегда был и остаюсь болельщиком «Динамо», обязательно буду следить за выступлениями команды.

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Источник — ФК Динамо Киев

(25 голосов)

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Комментарии
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.09.2020 15:43
    0
    Молодец Артем! Клубы разные, а цель больше десятка лет одна
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 21.09.2020 15:21
    +2
    С такой физухой и отношением тебе дорога уже в сборную закрыта.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.09.2020 15:17
    +2
    Только если сборная ветеранов!
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 21.09.2020 15:04
    +1
    Вариантов много. в Колос, Десну, Ворсклу, Мариуполь
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.09.2020 14:58
    +2
    Возможно Десна?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 14:54
    +4
    Суркіс просто дає змогу пересидіти в Динамо, гравцям, які грали за Динамо, час, коли вони шукають собі команду.
    Гармаш, Кравець.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 21.09.2020 14:53
    +2
    яка саме збірна?ветеранська?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 14:53
    -2
    Alexsandr B, 21.09.2020 14:49
    Это схема походу была...отмыть бабки
    +
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 21.09.2020 14:52
    +5
    Яка збірна... Що він несе...
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 21.09.2020 14:49
    0
    Это схема походу была...отмыть бабки
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 14:45
    +2
    Удачи Артём !!!
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 21.09.2020 14:52
    +5
    Яка збірна... Що він несе...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 21.09.2020 14:54
    +4
    Суркіс просто дає змогу пересидіти в Динамо, гравцям, які грали за Динамо, час, коли вони шукають собі команду.
    Гармаш, Кравець.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 21.09.2020 15:21
    +2
    С такой физухой и отношением тебе дорога уже в сборную закрыта.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.09.2020 15:17
    +2
    Только если сборная ветеранов!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.09.2020 14:58
    +2
    Возможно Десна?
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 21.09.2020 14:53
    +2
    яка саме збірна?ветеранська?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.09.2020 14:45
    +2
    Удачи Артём !!!
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 21.09.2020 15:04
    +1
    Вариантов много. в Колос, Десну, Ворсклу, Мариуполь
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.09.2020 15:43
    0
    Молодец Артем! Клубы разные, а цель больше десятка лет одна
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 21.09.2020 14:49
    0
    Это схема походу была...отмыть бабки
    Ссылка
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