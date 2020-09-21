В поединке 2-го тура чемпионата Англии по футболу «Брайтон» на выезде разгромил «Ньюкасл» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Ньюкасл» — «Брайтон» — 0:3
Голы: Мопей, 4 (с пенальти), 7, Конноли, 83
Лучшие моменты матча Ньюкасл - Брайтон энд Хоув Альбион
|45+38'
|ГОЛ ! Мяч забил Аарон Коннолли (Брайтон энд Хоув Альбион).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Брайтон энд Хоув Альбион).
|4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Неаль Мопе (Брайтон энд Хоув Альбион).
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Источник — YouTube
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