20 сентября прошли матчи 2-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лестер» забил 4 гола и выиграл домашний матч у «Бернли» (4:2).
«Ньюкасл» потерпел фиаско дома против «Брайтона» (0:3)
АПЛ. 2-й тур
«Ньюкасл» – «Брайтон» – 0:3
Голы: Мопей, 4 (пенальти), 7, Конноли, 83.
«Лестер» – «Бернли» – 4:2
Голы: Барнс, 20, Питерс, 50 (автогол), Джастин, 61, Прат, 79 – Вуд, 10, Данн, 73.
Турнирная таблица Премьер-лиги
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Источник — Sport.ua
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