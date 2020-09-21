Шахаб Захеди признан лучшим игроком третьего тура УПЛ

УПЛ по итогам третьего тура чемпионата лучшим футболистом признала форварда «Олимпика» Шахаба.
Иранский футболист отметился дублем в матче с «Минаем» (3:0). В голосовании Шахаб обошел Николая Шапаренко.
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Источник — УПЛ
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