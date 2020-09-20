Шахаб Захеди оформил первый иранский дубль в УПЛ

В чемпионатах Украины по два гола за матч забивали игроки 30 стран дальнего зарубежья

  • 20.09.2020 17:01
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Шахаб Захеди оформил первый иранский дубль в УПЛ
© ФК Олимпик. Шахаб Захеди

Героем матча с «Минаем» (3:0) стал иранский форвард «Олимпика» Шахаб Захеди, дважды поразивший ворота закарпатцев. Он стал игроком 30-й страны дальнего зарубежья, в том числе первой из Азии, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины.

К слову, в рядах «олимпийцев» открывали счет дублям футболисты еще двух государств - сенегалец Матар Дией и француз Максим Тейшера, также отметившийся голом в игре с «Минаем».

Премьерные дубли представителей континентов (из стран дальнего зарубежья) в чемпионатах Украины

Континент

Дата

Игрок

Страна

Клуб

Соперник

Счет

Южная Америка

21.05.1996

ЭМЕРСОН

Бразилия

Днепр

Карпаты (д)

3:0

Европа

29.04.2000

Ацо ВАСИЛЕВИЧ

Сербия

Металлург З

Нива Т (д)

4:0

Африка

08.04.2002

Лаки ИДАХОР

Нигерия

Динамо

Карпаты (г)

2:0

Северная и

11.08.2007

Сендлей БИТО

Антилы

Арсенал

Закарпатье (д)

7:0

Центральная Америка

 

 

 

 

 

 

Азия

20.09.2020

Шахаб ЗАХЕДИ

Иран

Олимпик

Минай (д)

3:0

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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