Шахаб Захеди оформил первый иранский дубль в УПЛ

Героем матча с «Минаем» (3:0) стал иранский форвард «Олимпика» Шахаб Захеди, дважды поразивший ворота закарпатцев. Он стал игроком 30-й страны дальнего зарубежья, в том числе первой из Азии, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины.

К слову, в рядах «олимпийцев» открывали счет дублям футболисты еще двух государств - сенегалец Матар Дией и француз Максим Тейшера, также отметившийся голом в игре с «Минаем».

Премьерные дубли представителей континентов (из стран дальнего зарубежья) в чемпионатах Украины