Шахаб Захеди оформил первый иранский дубль в УПЛ

Героем матча с «Минаем» (3:0) стал иранский форвард «Олимпика» Шахаб Захеди, дважды поразивший ворота закарпатцев. Он стал игроком 30-й страны дальнего зарубежья, в том числе первой из Азии, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины.
К слову, в рядах «олимпийцев» открывали счет дублям футболисты еще двух государств - сенегалец Матар Дией и француз Максим Тейшера, также отметившийся голом в игре с «Минаем».
Премьерные дубли представителей континентов (из стран дальнего зарубежья) в чемпионатах Украины
|
Континент
|
Дата
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Южная Америка
|
21.05.1996
|
ЭМЕРСОН
|
Бразилия
|
Днепр
|
Карпаты (д)
|
3:0
|
Европа
|
29.04.2000
|
Ацо ВАСИЛЕВИЧ
|
Сербия
|
Металлург З
|
Нива Т (д)
|
4:0
|
Африка
|
08.04.2002
|
Лаки ИДАХОР
|
Нигерия
|
Динамо
|
Карпаты (г)
|
2:0
|
Северная и
|
11.08.2007
|
Сендлей БИТО
|
Антилы
|
Арсенал
|
Закарпатье (д)
|
7:0
|
Центральная Америка
|
|
|
|
|
|
|
Азия
|
20.09.2020
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Иран
|
Олимпик
|
Минай (д)
|
3:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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