Симона Халеп – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 21 сентября, состоится финальный поединок на турнире серии Премьер 5 в Риме.



В матче за титул сыграют первые номера посева Симона Халеп (№2 WTA) и Каролина Плишкова (№3 WTA). Напомним, чешка является действующей чемпионкой соревнований.



Встреча начнется в 15:30 по Киеву.



Ранее девушки встречались 11 раз, румынка выиграла 7 матчей, на грунте счет равный – 1:1.



Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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