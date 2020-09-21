Симона Халеп – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 21 сентября, состоится финальный поединок на турнире серии Премьер 5 в Риме.
В матче за титул сыграют первые номера посева Симона Халеп (№2 WTA) и Каролина Плишкова (№3 WTA). Напомним, чешка является действующей чемпионкой соревнований.
Встреча начнется в 15:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 11 раз, румынка выиграла 7 матчей, на грунте счет равный – 1:1.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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