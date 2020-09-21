МИХАЙЛЕНКО: «Я потерял уверенность в том, что можно добиться результата»

Украинский тренер прокомментировал свою отставку из «Днепра-1»

  • 21.09.2020 11:02
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МИХАЙЛЕНКО: «Я потерял уверенность в том, что можно добиться результата»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Бывший наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко высказался о своем решении покинуть клуб. Напомним, специалист подал в отставку после поражения от «Мариуполя» (1:2).

«Мне показалось это правильным решением. Очень много прилагалось усилий, чтобы исправить ситуацию. И в прошлом сезоне сбились какие-то настройки, и в этом мы не нашли нужные варианты с составом. Поэтому не получалось. С точки зрения правильности, как выйти из ситуации, я понял, что команде нужен новый тренер, новый импульс. Поэтому спокойно все обдумал и подал в отставку. 

Это непросто, покидать команду, в которой проработал 11 лет после завершения карьеры. И в юношеском секторе, и во взрослой команде. Привыкаешь к коллективу, к месту, к людям, которые тебя окружают. Но это жизнь тренера.

Слухи о моей отставке? Такая ситуация не добавляет уверенности точно. Но проблема основная не эта. Проблема в каком-то сбое настроек. В последние игры я старался сложить паззл из разных картин. То там не получалось, то там. Было очень сложно. Вопрос больше к комплектации состава. Я потерял уверенность в том, что можно добиться результата. Вроде бы играли нормально, и не хотелось все сваливать на невезение. Причина не в этом.

Со мной уходит и весь штаб, но, насколько я знаю, некоторые ребята останутся в клубе», - сказал Михайленко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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