Сергей КОВАЛЕЦ: «Ковбаса хотел подписать контракт с Ливерпулем»

Главный тренер «Черноморца» Сергей Ковалец прокомментировал победу в матче третьего тура Первой лиги над «Оболонью» (3:2).



«Игра была очень хорошей с хорошей командой. Очень понравилась. Мне кажется, болельщики, которые видели этот матч, тоже остались довольными.



Артем Ковбаса хотел с «Ливерпулем» подписать контракт, но мы его уговорили, чтобы с «Черноморцем» подписал. Важно, что Артем сейчас в команде, его развитие зависит от него же. Как и каждого игрока, который есть в команде. Тем более, что у нас достаточно много молодых игроков», – сказал Ковалец.



Отметим, что «Черноморец» в первых трех турах набрал 7 очков и лидирует в турнирной таблице Первой лиги. Ковбаса в матче с «Оболонью» отметился забитым голом.