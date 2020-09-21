Сергей КОВАЛЕЦ: «Ковбаса хотел подписать контракт с Ливерпулем»

Главный тренер «Черноморца» – о победе над «Оболонью»

  • 21.09.2020 10:55
  • 894 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей КОВАЛЕЦ: «Ковбаса хотел подписать контракт с Ливерпулем»
© Футбол 1/2/3. Сергей Ковалец

Главный тренер «Черноморца» Сергей Ковалец прокомментировал победу в матче третьего тура Первой лиги над «Оболонью» (3:2).
 
«Игра была очень хорошей с хорошей командой. Очень понравилась. Мне кажется, болельщики, которые видели этот матч, тоже остались довольными.
 
Артем Ковбаса хотел с «Ливерпулем» подписать контракт, но мы его уговорили, чтобы с «Черноморцем» подписал. Важно, что Артем сейчас в команде, его развитие зависит от него же. Как и каждого игрока, который есть в команде. Тем более, что у нас достаточно много молодых игроков», – сказал Ковалец.
 
Отметим, что «Черноморец» в первых трех турах набрал 7 очков и лидирует в турнирной таблице Первой лиги. Ковбаса в матче с «Оболонью» отметился забитым голом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Оболонь-Бровар

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 11:14
    0
    Ну та звичайно що таке Ліверпуль у порівнянні з Чорноморцем... Артем наразі щирий українець - йде стопами Селезньова - "За шмат гнилої Ковбаси..."
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 11:14
    0
    Ну та звичайно що таке Ліверпуль у порівнянні з Чорноморцем... Артем наразі щирий українець - йде стопами Селезньова - "За шмат гнилої Ковбаси..."
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности