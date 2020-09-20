Камбэк команды Ковальца. Черноморец на выезде обыграл Оболонь

Сегодня, 20 сентября, проходят матчи 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Херсонский «Кристалл» на своем поле проиграл житомирскому «Полесью» (0:1).
Киевская «Оболонь» уступила одесскому «Черноморцу» (2:3), причем команда Сергей Ковальца вырвала победу за счет двух голов в последней трети матча.
Матч в Харькове между «Металлистом 1925» и «Агробизнесом» в эти минуты еще продолжается.
Первая лига Украины. 3-й тур
«Кристалл» Херсон – «Полесье» Житомир – 0:1
Гол: Трояновский, 85.
«Oболонь» Киев – «Черноморец» Одесса – 2:3
Голы: Батальский, 21, 52 – Лиховидько, 14, Ковбаса, 75 (автогол), Авагимян, 76.
Турнирная таблица Первой лиги
Источник — Sport.ua
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