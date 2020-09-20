Оболонь — Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 20-го сентября, состоится поединок Первой лиги Украины, в котором «Оболонь» примет одесский «Черноморец».
Прямая трансляция матча начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Оболонь-Бровар
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