Юрий ВЕРНИДУБ: «Заря была намного ближе к победе, чем Шахтер»

Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал игру луганчан в матче третьего тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (2:2).
- Очень понравился футбол. Думаю, «Заря» очень хорошо выглядела. Она была намного ближе к победе, чем «Шахтер».
- После двух неудачных матчей в чемпионате за счет чего «Заря» собралась на такого мощного соперника?
- «Заря» и так показывала неплохую игру. С «Десной» был тайм неплохой, с тем же «Мариуполем». Думаю, все поправится, они опять будут бороться за призовые места. Думаю, пройдет туров 5-6, игроки сыграются и «Заря» все поправит. Уверен на 100%.
- Какие у вас ближайшие планы?
- Пока отдыхаю. А там жизнь покажет, – сказал Вернидуб.
Напомним, Вернидуб возглавлял «Зарю» с 2011 по 2019 годы, после чего перешел в солигорский «Шахтер». В конце августа 54-летний специалист завершил сотрудничество с клубом из Беларуси.
Источник — FootballHub
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По реакции трибун было трудно что то понять. Казалось что шумят при любой атаке - лишь бы забили.)
Не зря ссаными тряпками погнали...
По реакции трибун было трудно что то понять. Казалось что шумят при любой атаке - лишь бы забили.)
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