Юрий ВЕРНИДУБ: «Заря была намного ближе к победе, чем Шахтер»

Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал игру луганчан в матче третьего тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (2:2).



- Очень понравился футбол. Думаю, «Заря» очень хорошо выглядела. Она была намного ближе к победе, чем «Шахтер».



- После двух неудачных матчей в чемпионате за счет чего «Заря» собралась на такого мощного соперника?

- «Заря» и так показывала неплохую игру. С «Десной» был тайм неплохой, с тем же «Мариуполем». Думаю, все поправится, они опять будут бороться за призовые места. Думаю, пройдет туров 5-6, игроки сыграются и «Заря» все поправит. Уверен на 100%.



- Какие у вас ближайшие планы?

- Пока отдыхаю. А там жизнь покажет, – сказал Вернидуб.

Напомним, Вернидуб возглавлял «Зарю» с 2011 по 2019 годы, после чего перешел в солигорский «Шахтер». В конце августа 54-летний специалист завершил сотрудничество с клубом из Беларуси.