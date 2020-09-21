Юрий ВЕРНИДУБ: «Заря была намного ближе к победе, чем Шахтер»

Бывший тренер луганчан считает, что родная команда снова будет бороться за призовые места

  • 21.09.2020 10:05
  • 1805 просмотров
  • 4 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Заря была намного ближе к победе, чем Шахтер»
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Бывший тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал игру луганчан в матче третьего тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (2:2).
 
- Очень понравился футбол. Думаю, «Заря» очень хорошо выглядела. Она была намного ближе к победе, чем «Шахтер». 
 
- После двух неудачных матчей в чемпионате за счет чего «Заря» собралась на такого мощного соперника?
- «Заря» и так показывала неплохую игру. С «Десной» был тайм неплохой, с тем же «Мариуполем». Думаю, все поправится, они опять будут бороться за призовые места. Думаю, пройдет туров 5-6, игроки сыграются и «Заря» все поправит. Уверен на 100%.
 
- Какие у вас ближайшие планы?
- Пока отдыхаю. А там жизнь покажет, – сказал Вернидуб.

Напомним, Вернидуб возглавлял «Зарю» с 2011 по 2019 годы, после чего перешел в солигорский «Шахтер». В конце августа 54-летний специалист завершил сотрудничество с клубом из Беларуси.

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Источник — FootballHub

(6 голосов)

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Комментарии
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 21.09.2020 11:12
    0
    Динамівська підстилка лише проти Шахти рубається
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 10:32
    0
    Ну так Заря была типа как дома, хотя все играли в гостях.
    По реакции трибун было трудно что то понять. Казалось что шумят при любой атаке - лишь бы забили.)
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 21.09.2020 10:30
    -9
    Гандольеро,какой ближе??? Моментов было больше у Шахты,все видели! Вот к чему это?
    Не зря ссаными тряпками погнали...
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    digsum
    online
      digsum, 21.09.2020 10:07
    +2
    Готовый тренер для Днепр-1, что тут думать
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 21.09.2020 10:07
    +2
    Готовый тренер для Днепр-1, что тут думать
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 21.09.2020 11:12
    0
    Динамівська підстилка лише проти Шахти рубається
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 10:32
    0
    Ну так Заря была типа как дома, хотя все играли в гостях.
    По реакции трибун было трудно что то понять. Казалось что шумят при любой атаке - лишь бы забили.)
    Ссылка
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