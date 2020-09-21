В поединке 4-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде обыграл Ниццу со счетом 3:0.
«Ницца» — ПСЖ — 0:3
Голы: Мбаппе, 38, с пенальти, Ди Мария, 45, Маркиньос, 66
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
Лучшие моменты матча Ницца - ПСЖ
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньош (ПСЖ).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Источник — MEGOGO
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