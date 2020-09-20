Мбаппе забил, ПСЖ разгромил Ниццу

В поединке 4-го тура чемпионата Франции по футболу парижский ПСЖ на выезде обыграл Ниццу со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Мбаппе, Ди Мария и Маркиньос.
«Ницца» — ПСЖ — 0:3
Голы: Мбаппе, 38, с пенальти, Ди Мария, 45, Маркиньос, 66
«Ницца»: Бенитес, Аталь (Данилюк, 65), Пельмар, Данте, Камара, Ле-Мелу, Тюрам (Сильвестр, 58), Рони Лопеш (Гессан, 73), Шнайдерлин, Лотомба (Ндойе, 58), Гуири.
ПСЖ: Навас, Флоренци, Маркиньос, Баккер, Кимпембе (Дагба, 83), Гуйе (Эррера, 23), Дракслер, Ди Мария (Фадига, 79), Верратти, Икарди, Мбаппе (Сарабия, 79).
Предупреждения: Верратти (43), Баккер (82), Шнайдерлин (88).
Источник — Sport.ua
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