Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «У Шахтера в защите катастрофа»

Специалист указал на слабое место донецкой команды

  • 21.09.2020 08:52
  • 1849 просмотров
  • 10 комментариев
Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «У Шахтера в защите катастрофа»
© dynamo.kiev.ua. Олег Венглинский

Бывший игрок сборной Украины Олег Венглинский проанализировал ничью «Зари» и «Шахтера» (2:2) в рамках третьего тура УПЛ.

«Хороший матч получился в Запорожье. Я не ожидал от «Зари» такой игры. Видно, что команда разозлилась после неудач в предыдущих турах и, скорее всего, в коллективе состоялся серьезный разговор. В этом поединке «Заря» напомнила саму себя в прошлом сезоне. Непросто восстановиться после таких кадровых потерь, когда уходят лидеры — Тымчик, Леднев, Чеберко и Богдан Михайличенко. Также команду подкосила история с возможным уходом Скрипника…

В целом, игра «Зари» с «Шахтером» понравилась — по мотивации и качеству. И это очень хорошо и своевременно, ведь на носу старт в группе Лиги Европы. Нельзя было «Заре» подходить к еврокубку в разобранном состоянии. Теперь же боевая ничья с горняками станет отправной точкой для хороших результатов.

«Шахтер» надломило поражение от «Интера». Тренерский штаб никак не может убрать этот негатив. К тому же возрастные футболисты «горняков» не могут в одиночку вытаскивать матчи. В минувшие годы те же Тайсон, Марлос и Мораес могли перевернуть в пользу «Шахтера» равную игру, но сейчас они уже на подобное не способны.

Что касается молодых бразильцев «Шахтера», то они еще не вышли на высокий уровень. А в защите у горняков вообще катастрофа! Команда очень много пропускает. Пара центральных защитников буквально трещит по швам — там нет постоянных сочетаний, тренер все время ищет тех, кто может закрыть эту зону. Однако хочу отметить удачный дебют Корниенко. Он из игры не выпадал и, что важно, не боялся принимать решения. Хотя Корниенко, безусловно, еще сыроват.

«Заря» была ближе к победе. Я давно не видел такого беззубого «Шахтера». 21 день без официальных матчей, конечно, может изменить игру команды не в лучшую сторону. Однако я не согласен с мнением, что «Шахтер» сейчас потерял ход. Просто с такими горняками можно играть…», - сказал Венглинский.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.09.2020 09:42
    0
    Мають суддів...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.09.2020 09:23
    0
    Бля кроты, какие же вы жалкие
    Вам человек профессиональный анализ сделал, а у вас понос начался.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 09:22
    +1
    Венглинський - це просто чергова несліпа людина, яка трішечки розбирається у футболі. Те що у кротів захист - повний відстій вже навіть коти Леоненка мурчать (тільки твердолобі крото-фани це вперто не помічають. Я не говорю про адекватних вболівальників Шахтаря, а про тих, які не за донецький клуб вболівають, а срач про Динамо розводить).
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 21.09.2020 09:20
    -1
    Слава Чебан, 21.09.2020 08:57
    а че его не закрыли вместе с динамовским руппором?
    интервью на лавочке возле дома брали
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.09.2020 09:16
    0
    Всё разложил по полкам, грамотно и доступно.
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 21.09.2020 09:14
    0
    человек устверждал, что лучшего игрока надо определять по системе гол + пас, что тут еще можно добавить
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 21.09.2020 09:12
    0
    J0e777, 21.09.2020 08:58
    Днонецких это бесит?
    я не донецкий но такие ыкспэрты меня да, бесят
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 09:11
    +1
    А кто в УПЛ умеет играть катеначчо? Как только начинается игра на встречных курсах, так обе защиты в дровах. Оттуда и 3:2 с 4:3 между лидерами. Но думаю 1:0 мало кого порадует.)
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 21.09.2020 08:58
    0
    Слава Чебан, 21.09.2020 08:57
    а че его не закрыли вместе с динамовским руппором?
    Днонецких это бесит?
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 21.09.2020 08:57
    -6
    а че его не закрыли вместе с динамовским руппором?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.09.2020 09:22
    +1
    Венглинський - це просто чергова несліпа людина, яка трішечки розбирається у футболі. Те що у кротів захист - повний відстій вже навіть коти Леоненка мурчать (тільки твердолобі крото-фани це вперто не помічають. Я не говорю про адекватних вболівальників Шахтаря, а про тих, які не за донецький клуб вболівають, а срач про Динамо розводить).
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 21.09.2020 09:11
    +1
    А кто в УПЛ умеет играть катеначчо? Как только начинается игра на встречных курсах, так обе защиты в дровах. Оттуда и 3:2 с 4:3 между лидерами. Но думаю 1:0 мало кого порадует.)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 21.09.2020 09:42
    0
    Мають суддів...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.09.2020 09:23
    0
    Бля кроты, какие же вы жалкие
    Вам человек профессиональный анализ сделал, а у вас понос начался.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.09.2020 09:16
    0
    Всё разложил по полкам, грамотно и доступно.
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 21.09.2020 09:14
    0
    человек устверждал, что лучшего игрока надо определять по системе гол + пас, что тут еще можно добавить
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 21.09.2020 09:12
    0
    J0e777, 21.09.2020 08:58
    Днонецких это бесит?
    я не донецкий но такие ыкспэрты меня да, бесят
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 21.09.2020 08:58
    0
    Слава Чебан, 21.09.2020 08:57
    а че его не закрыли вместе с динамовским руппором?
    Днонецких это бесит?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности