Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «У Шахтера в защите катастрофа»

Бывший игрок сборной Украины Олег Венглинский проанализировал ничью «Зари» и «Шахтера» (2:2) в рамках третьего тура УПЛ.

«Хороший матч получился в Запорожье. Я не ожидал от «Зари» такой игры. Видно, что команда разозлилась после неудач в предыдущих турах и, скорее всего, в коллективе состоялся серьезный разговор. В этом поединке «Заря» напомнила саму себя в прошлом сезоне. Непросто восстановиться после таких кадровых потерь, когда уходят лидеры — Тымчик, Леднев, Чеберко и Богдан Михайличенко. Также команду подкосила история с возможным уходом Скрипника…

В целом, игра «Зари» с «Шахтером» понравилась — по мотивации и качеству. И это очень хорошо и своевременно, ведь на носу старт в группе Лиги Европы. Нельзя было «Заре» подходить к еврокубку в разобранном состоянии. Теперь же боевая ничья с горняками станет отправной точкой для хороших результатов.

«Шахтер» надломило поражение от «Интера». Тренерский штаб никак не может убрать этот негатив. К тому же возрастные футболисты «горняков» не могут в одиночку вытаскивать матчи. В минувшие годы те же Тайсон, Марлос и Мораес могли перевернуть в пользу «Шахтера» равную игру, но сейчас они уже на подобное не способны.

Что касается молодых бразильцев «Шахтера», то они еще не вышли на высокий уровень. А в защите у горняков вообще катастрофа! Команда очень много пропускает. Пара центральных защитников буквально трещит по швам — там нет постоянных сочетаний, тренер все время ищет тех, кто может закрыть эту зону. Однако хочу отметить удачный дебют Корниенко. Он из игры не выпадал и, что важно, не боялся принимать решения. Хотя Корниенко, безусловно, еще сыроват.

«Заря» была ближе к победе. Я давно не видел такого беззубого «Шахтера». 21 день без официальных матчей, конечно, может изменить игру команды не в лучшую сторону. Однако я не согласен с мнением, что «Шахтер» сейчас потерял ход. Просто с такими горняками можно играть…», - сказал Венглинский.