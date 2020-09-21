ФЕДЫК: «Когда выпадают основные игроки, то очень трудно готовить команду»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение от «Колоса» (1:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.
«Наша ошибка была в том, что мы пропустили два гола в начале игры и после этого пришлось кое-что изменить и делать замены. Игроки потихоньку возвращаются в оптимальную физическую форму, но очень медленно.
Когда выпадают основные игроки, то очень трудно готовить команду. У нас продолжается поиск футболистов. Как оно будет - увидим», - сказал Федык.
Источник — ФК Рух Львов
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