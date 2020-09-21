ШЕВЧУК: «У Шахтера проблемы, когда соперники применяют высокий прессинг»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью «горняков» с «Зарей» (2:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«В первых двух турах Заря сыграла несвойственно для себя. Я видел по первым играм, что команда потеряла химию. Я видел по глазам Скрипника, что он был неудовлетворен игрой.

Что мне понравилось в игре с Шахтером? Заря не отходит от своего стиля игры: они всегда играют с ромбом, с высоким прессингом. Поэтому Шахтеру в последние годы сложно играть против Зари. Когда многие клубы применяют против Шахтера высокий прессинг - появляются проблемы», — подытожил Шевчук.