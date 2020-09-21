ШЕВЧУК: «У Шахтера проблемы, когда соперники применяют высокий прессинг»

Специалист – о ничьей «горняков» с «Зарей»

  • 21.09.2020 02:10
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ШЕВЧУК: «У Шахтера проблемы, когда соперники применяют высокий прессинг»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью «горняков» с «Зарей» (2:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«В первых двух турах Заря сыграла несвойственно для себя. Я видел по первым играм, что команда потеряла химию. Я видел по глазам Скрипника, что он был неудовлетворен игрой.

Что мне понравилось в игре с Шахтером? Заря не отходит от своего стиля игры: они всегда играют с ромбом, с высоким прессингом. Поэтому Шахтеру в последние годы сложно играть против Зари. Когда многие клубы применяют против Шахтера высокий прессинг - появляются проблемы», — подытожил Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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