Игорь СУРКИС: «Предлагаю Луческу, чтобы он переехал с базы в квартиру»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, какие эмоции испытывает перед битвой с «Гентом» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– В матче с АЗ это была тренерская победа. Игроки выполнили все, что было им рекомендовано, и во втором тайме решили задачу.

– Какую черту Мирча Луческу уже привил этой команде?

– Прежде всего, это трудолюбие на тренировках. Тренировки проходят в таком же режиме, как и игра. Это самое главное. А еще, у него нет основного состава. Он смотрит, знакомится, разговаривает с футболистами каждый день и живет на базе. Я предлагаю, чтобы он переехал в квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Но у него еще идет знакомство с командой.

– Правда ли, что Луческу пригласил вас с командой на матч в Гент?

– Он меня спросил, и я сказал, что я полечу. Только команда полетит в понедельник, а я полечу во вторник.

– Вы уже чувствуете этот момент: один шаг – и «Динамо» снова в групповом этапе Лиги чемпионов?

– Этот шаг надо пройти. Это будет тяжелое противостояние в двух играх. И «Гент» ставит перед собой тяжелую задачу. Мы должны играть с первой и до последней минуты. Давайте не будем загадывать наперед. Естественно, все хотят попасть в Лигу чемпионов.

– Что вы скажете о «Генте»?

– Хорошая, конкурентоспособная команда. Мы ее видели в прошлом году против «Александрии». Надо настраиваться самым серьезным образом.