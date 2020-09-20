Игорь СУРКИС: «Предлагаю Луческу, чтобы он переехал с базы в квартиру»

Президент «Динамо»​​​​​​​ полетит в Гент на матч квалификации Лиги чемпионов

  • 20.09.2020 23:36
  • 2213 просмотров
  • 3 комментария
Игорь СУРКИС: «Предлагаю Луческу, чтобы он переехал с базы в квартиру»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, какие эмоции испытывает перед битвой с «Гентом» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– В матче с АЗ это была тренерская победа. Игроки выполнили все, что было им рекомендовано, и во втором тайме решили задачу.

– Какую черту Мирча Луческу уже привил этой команде?

– Прежде всего, это трудолюбие на тренировках. Тренировки проходят в таком же режиме, как и игра. Это самое главное. А еще, у него нет основного состава. Он смотрит, знакомится, разговаривает с футболистами каждый день и живет на базе. Я предлагаю, чтобы он переехал в квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Но у него еще идет знакомство с командой.

– Правда ли, что Луческу пригласил вас с командой на матч в Гент?

– Он меня спросил, и я сказал, что я полечу. Только команда полетит в понедельник, а я полечу во вторник.

– Вы уже чувствуете этот момент: один шаг – и «Динамо» снова в групповом этапе Лиги чемпионов?

– Этот шаг надо пройти. Это будет тяжелое противостояние в двух играх. И «Гент» ставит перед собой тяжелую задачу. Мы должны играть с первой и до последней минуты. Давайте не будем загадывать наперед. Естественно, все хотят попасть в Лигу чемпионов. 

– Что вы скажете о «Генте»?

– Хорошая, конкурентоспособная команда. Мы ее видели в прошлом году против «Александрии». Надо настраиваться самым серьезным образом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(19 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 21.09.2020 00:20
    +1
    Alexander Киев, 21.09.2020 00:18
    Только победа Киева! Ждем 2 наши команды в ЛЧ. Как же давно такого не было..
    Пусть Яремчук сделает дубль, но пройдет Динамо
    И чтобы идиотам в чате не было совсем скучно, подкину им дровишки - Шахтар Чемпіон
    Пусть проходят хватит,кофы только шахте зарабатывать!!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 00:18
    +2
    Только победа Киева! Ждем 2 наши команды в ЛЧ. Как же давно такого не было..
    Пусть Яремчук сделает дубль, но пройдет Динамо
    И чтобы идиотам в чате не было совсем скучно, подкину им дровишки - Шахтар Чемпіон
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 21.09.2020 00:07
    +4
    Удачі Динамо ( К).!!!
    Ссылка
    AЛВ
      AЛВ, 21.09.2020 00:07
    +4
    Удачі Динамо ( К).!!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 00:18
    +2
    Только победа Киева! Ждем 2 наши команды в ЛЧ. Как же давно такого не было..
    Пусть Яремчук сделает дубль, но пройдет Динамо
    И чтобы идиотам в чате не было совсем скучно, подкину им дровишки - Шахтар Чемпіон
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 21.09.2020 00:20
    +1
    Alexander Киев, 21.09.2020 00:18
    Только победа Киева! Ждем 2 наши команды в ЛЧ. Как же давно такого не было..
    Пусть Яремчук сделает дубль, но пройдет Динамо
    И чтобы идиотам в чате не было совсем скучно, подкину им дровишки - Шахтар Чемпіон
    Пусть проходят хватит,кофы только шахте зарабатывать!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности