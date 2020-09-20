Виктор СКРИПНИК: «Последние три поединка мы Шахтеру не проигрываем»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Шахтером» (2:2) в матче 3-го тура УПЛ:

– Считаю, игра нам удалась. Сошлись две очень хорошие команды. Матч проходил на встречных курсах, не было боязни играть в футбол. Ребятам можно сделать большой комплимент за ту страсть, которая у них сегодня была. Последние три поединка мы «Шахтеру» не проигрываем. Конечно, сказывалось, что чемпионат начали с двух поражений, очень хотели себя реабилитировать.

Болельщики, пришедшие на стадион, думаю, в нас не разочаровались. Надеюсь, их с каждым туром будет становиться только больше. Это и их заслуга, что мы удачно провели игру. Сегодня команда показала хороший результат с хорошим соперником. Надеюсь, что желание и страсть, что были у моей команды, не пропадут, и положительные эмоции помогут в будущих матчах набирать очки.

– Насколько вас воодушевляет присутствие болельщиков на стадионе?

– Приятно, что настоящая футбольная атмосфера возвращается. Мы только приветствуем это и желаем, чтобы поклонников футбола на наших аренах становилось больше.

– В стартовом составе вы выпустили Цыганикса и оставили в запасе Гречкина. Насколько выбор себя оправдал?

– Матч показал, что мы приняли правильное решение. У Андрея больший опыт игры с «Шахтером», чем у Максима. Но мы довольны, что у нас есть оба этих футболиста. Для того и существует конкуренция, чтобы бороться за место в составе. Гречкин вышел на замену и тоже сыграл хорошо. Все ребята, выходившие сегодня на поле, показали то, что мы от них и ожидали.