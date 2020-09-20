Виктор СКРИПНИК: «Последние три поединка мы Шахтеру не проигрываем»

Главный тренер «Зари» прокомментировал ничью с «Шахтером» в матче 3-го тура

  • 20.09.2020 21:33
  • 1591 просмотр
  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Последние три поединка мы Шахтеру не проигрываем»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Шахтером» (2:2) в матче 3-го тура УПЛ:

– Считаю, игра нам удалась. Сошлись две очень хорошие команды. Матч проходил на встречных курсах, не было боязни играть в футбол. Ребятам можно сделать большой комплимент за ту страсть, которая у них сегодня была. Последние три поединка мы «Шахтеру» не проигрываем. Конечно, сказывалось, что чемпионат начали с двух поражений, очень хотели себя реабилитировать.

Болельщики, пришедшие на стадион, думаю, в нас не разочаровались. Надеюсь, их с каждым туром будет становиться только больше. Это и их заслуга, что мы удачно провели игру. Сегодня команда показала хороший результат с хорошим соперником. Надеюсь, что желание и страсть, что были у моей команды, не пропадут, и положительные эмоции помогут в будущих матчах набирать очки. 

– Насколько вас воодушевляет присутствие болельщиков на стадионе? 

– Приятно, что настоящая футбольная атмосфера возвращается. Мы только приветствуем это и желаем, чтобы поклонников футбола на наших аренах становилось больше. 

– В стартовом составе вы выпустили Цыганикса и оставили в запасе Гречкина. Насколько выбор себя оправдал?

– Матч показал, что мы приняли правильное решение. У Андрея больший опыт игры с «Шахтером», чем у Максима. Но мы довольны, что у нас есть оба этих футболиста. Для того и существует конкуренция, чтобы бороться за место в составе. Гречкин вышел на замену и тоже сыграл хорошо. Все ребята, выходившие сегодня на поле, показали то, что мы от них и ожидали. 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(12 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.09.2020 22:52
    -3
    Какие вы бл молодцы, только что толку от этого.
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    Fan
      Fan, 20.09.2020 21:53
    +7
    Удачи команде!Хорошая игра
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    Fan
      Fan, 20.09.2020 21:53
    +7
    Удачи команде!Хорошая игра
    Ссылка
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