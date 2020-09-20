Серия А. Победа Дженоа, ничья Сассуоло и Кальяри

Состоялись еще два матча в рамках первого тура Серии А сезона 2020/2021. «Дженоа» дома разгромила новичка лиги, «Кротоне», а «Сассуоло» сыграл вничью с «Кальяри».
«Дженоа» - «Кротоне» - 4:1
Голы: Дестро 6, Пандев 9, Дзаппакоста 34, Пьяца 75 – Ривьер 28
«Сассуоло» - «Кальяри» - 1:1
Голы: Бурабия 87 – Симеоне 77
Сегодняшний игровой день в Серии А стартовал с победы «Наполи» над «Пармой» - 2:0.
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Источник — Sport.ua
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