Чемпионат Италии. Наполи стартовал с уверенной победы над Пармой

Сегодня «Наполи» в стартовом туре нового сезона Серии А на выезде обыграл «Парму» со счетом 2:0. Голы на счету Дриса Мертенса и Лоренцо Инсинье.
«Парма» - «Наполи» - 0:2
Голы: Мертенс 63, Инсинье 77
Вчера «Рома» не смогла обыграть «Верону» - ничья 0:0.
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Источник — Sport.ua
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