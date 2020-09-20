Сегодня «Наполи» в стартовом туре Серии А сезона 2020/2021 на выезде обыграл «Парму» 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Парма - Наполи
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
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Источник — YouTube
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