Виктор СКРИПНИК: «Не боялись, хотели выиграть у Шахтера»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча третьего тура УПЛ против «Шахтера» (ничья 2:2):
«У нас был последний угловой. Мы не пытались сохранить мяч. Два раза подали, боролись, чтобы забить третий гол. Не боялись, хотели выиграть. Играли против многократного чемпиона Украины.
Хорошая, целостная игра, атаковали-защищались, было желание, страсть. Комплименты «Заре», «Шахтер» понравился индивидуальными качествами.
Надеюсь, это не последние наши очки. Положительные эмоции накапливаются после такого матча. Ребята сейчас в хорошем настроении, сыграли на равных, на встречных курсах с таким соперником.
Не проигрываем последние три матча «Шахтеру». Борьба вся впереди, нам надо догонять команды, которые ушли вперед. Эта ничья добавит нам положительных эмоций».
Источник — FootballHub
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А чего ты так уверен, что Шахтёр прям 100% станет чемпионом, оптимист херов
Проиграли Десне, ничья с Шахтёром, а впереди победа над Динамо...
Думаю все будут только рады прогрессу.
А чего ты так уверен, что Шахтёр прям 100% станет чемпионом, оптимист херов
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Даже Срипник отмечает что Шахтер не команда.
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