Виктор СКРИПНИК: «Не боялись, хотели выиграть у Шахтера»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча третьего тура УПЛ против «Шахтера» (ничья 2:2):

«У нас был последний угловой. Мы не пытались сохранить мяч. Два раза подали, боролись, чтобы забить третий гол. Не боялись, хотели выиграть. Играли против многократного чемпиона Украины.

Хорошая, целостная игра, атаковали-защищались, было желание, страсть. Комплименты «Заре», «Шахтер» понравился индивидуальными качествами.

Надеюсь, это не последние наши очки. Положительные эмоции накапливаются после такого матча. Ребята сейчас в хорошем настроении, сыграли на равных, на встречных курсах с таким соперником.

Не проигрываем последние три матча «Шахтеру». Борьба вся впереди, нам надо догонять команды, которые ушли вперед. Эта ничья добавит нам положительных эмоций».