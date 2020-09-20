Виктор СКРИПНИК: «Не боялись, хотели выиграть у Шахтера»

Наставник «Зари» - о матче против «Шахтера»

  • 20.09.2020 20:42
  • 2147 просмотров
  • 29 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Не боялись, хотели выиграть у Шахтера»
© ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от матча третьего тура УПЛ против «Шахтера» (ничья 2:2):

«У нас был последний угловой. Мы не пытались сохранить мяч. Два раза подали, боролись, чтобы забить третий гол. Не боялись, хотели выиграть. Играли против многократного чемпиона Украины.

Хорошая, целостная игра, атаковали-защищались, было желание, страсть. Комплименты «Заре», «Шахтер» понравился индивидуальными качествами. 

Надеюсь, это не последние наши очки. Положительные эмоции накапливаются после такого матча. Ребята сейчас в хорошем настроении, сыграли на равных, на встречных курсах с таким соперником.

Не проигрываем последние три матча «Шахтеру». Борьба вся впереди, нам надо догонять команды, которые ушли вперед. Эта ничья добавит нам положительных эмоций».

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Источник — FootballHub

(18 голосов)

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Комментарии
    Gregor
    online
      Gregor, 20.09.2020 21:37
    0
    con clusion, 20.09.2020 21:33
    На мартенах трёхступенчатая газоочистка, а на кокосовых батареях ещё не придумали как с бенз-а-пиреном бороться,. Правда его не видно...
    А кто из включает?Татарин экономит,вчера митинг был против него!Людям нечем дышать!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:37
    +1
    con clusion, 20.09.2020 21:33
    На мартенах трёхступенчатая газоочистка, а на кокосовых батареях ещё не придумали как с бенз-а-пиреном бороться,. Правда его не видно...
    В Марике все очистные сняли, не свисти.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 21:33
    -2
    viktor77, 20.09.2020 21:30
    Которые положено,не х..травить людей.
    На мартенах трёхступенчатая газоочистка, а на кокосовых батареях ещё не придумали как с бенз-а-пиреном бороться,. Правда его не видно...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 21:31
    +1
    con clusion, 20.09.2020 21:30
    Это с Бурштынской ТЭС, что ли?
    Точно Виктор Иванофф
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 21:31
    +4
    Alexander Киев, 20.09.2020 20:47
    Хороший матч! Удачи Заре в ЛЕ и УПЛ, пора вам брать 2-е место. Чемпионство от Шахтера никуда все равно не денется

    А чего ты так уверен, что Шахтёр прям 100% станет чемпионом, оптимист херов
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:30
    +1
    con clusion, 20.09.2020 21:29
    Какие ты фильтры хочешь видеть на Запорожстали и Коксохиме?))
    Которые положено,не х..травить людей.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 21:30
    -4
    a.fedorenko1953, 20.09.2020 21:17
    Не "дно" , а бабло Ахметки, наворованное у людей востока.
    Это с Бурштынской ТЭС, что ли?
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:29
    +4
    romanchik.8409, 20.09.2020 21:27
    А ну,а у Динамо святой владелец? А Колома,а Ярослав , и .т.д..Увы владельцы всех наших клубов поимели народ хорошо...
    Ахметка круче всех,урод
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 21:29
    -3
    viktor77, 20.09.2020 21:21
    И не только востока!Татарин травит Запорожье ,денег нет у него на фильтры!Все пошли на бращильцев
    Какие ты фильтры хочешь видеть на Запорожстали и Коксохиме?))
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 20.09.2020 21:27
    -2
    viktor77, 20.09.2020 21:25
    Многие не уважают Шахтер,из за татарина убийцы вора
    А ну,а у Динамо святой владелец? А Колома,а Ярослав , и .т.д..Увы владельцы всех наших клубов поимели народ хорошо...
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:25
    +2
    Многие не уважают Шахтер,из за татарина убийцы вора
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 20.09.2020 21:23
    0
    Frank Piter, 20.09.2020 21:16
    О, мы помним это триумф. 0-5. Было сильно. Спасибо что напомнил еще один суперматч, долб....еб.
    Ты упоротый... Это норм,что такого дебила ,как ты прорвало....Но лечится нужно ...
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 20.09.2020 21:22
    -2
    JulikoB, 20.09.2020 21:15
    0:5? Помним, здорово сыграл.
    Дойдите туда...Вы уже обосретесь от радости за выход в 1/8.. Это предел
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:21
    0
    Бразильцев
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:21
    +1
    a.fedorenko1953, 20.09.2020 21:17
    Не "дно" , а бабло Ахметки, наворованное у людей востока.
    И не только востока!Татарин травит Запорожье ,денег нет у него на фильтры!Все пошли на бращильцев
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 20.09.2020 21:17
    +2
    romanchik.8409, 20.09.2020 20:59
    Не могу.. Откуда Вы клоуны вылазите??)) Сколько раз за последние 10 лет это дно чемпионом было?)
    Не "дно" , а бабло Ахметки, наворованное у людей востока.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:16
    -1
    romanchik.8409, 20.09.2020 21:13
    Дебил ты... Шахтер месяц назад играл в пф Лиги Европы...
    О, мы помним это триумф. 0-5. Было сильно. Спасибо что напомнил еще один суперматч, долб....еб.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 21:15
    +2
    romanchik.8409, 20.09.2020 21:13
    Дебил ты... Шахтер месяц назад играл в пф Лиги Европы...
    0:5? Помним, здорово сыграл.
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 20.09.2020 21:13
    -2
    Сергей 1, 20.09.2020 21:04
    Вы уже живёте прошлым заслугами, деб...л?
    Дебил ты... Шахтер месяц назад играл в пф Лиги Европы...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 20.09.2020 21:07
    -6
    Не боялись это хорошо.
    Проиграли Десне, ничья с Шахтёром, а впереди победа над Динамо...
    Думаю все будут только рады прогрессу.
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 20:44
    +15
    Хорошая игра!Удачи Заре!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 20:48
    +9
    Заря неплохо это дно повозила. Показала уровень.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 21:05
    +7
    По игре с Динамо, Колосом и сегодня Копанка полное дно.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 21:31
    +4
    Alexander Киев, 20.09.2020 20:47
    Хороший матч! Удачи Заре в ЛЕ и УПЛ, пора вам брать 2-е место. Чемпионство от Шахтера никуда все равно не денется

    А чего ты так уверен, что Шахтёр прям 100% станет чемпионом, оптимист херов
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:29
    +4
    romanchik.8409, 20.09.2020 21:27
    А ну,а у Динамо святой владелец? А Колома,а Ярослав , и .т.д..Увы владельцы всех наших клубов поимели народ хорошо...
    Ахметка круче всех,урод
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 20.09.2020 21:04
    +3
    romanchik.8409, 20.09.2020 20:59
    Не могу.. Откуда Вы клоуны вылазите??)) Сколько раз за последние 10 лет это дно чемпионом было?)
    Вы уже живёте прошлым заслугами, деб...л?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 20:53
    +3
    «Шахтер» понравился индивидуальными качествами.
    ---------------------------------
    Даже Срипник отмечает что Шахтер не команда.
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:25
    +2
    Многие не уважают Шахтер,из за татарина убийцы вора
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 20.09.2020 21:17
    +2
    romanchik.8409, 20.09.2020 20:59
    Не могу.. Откуда Вы клоуны вылазите??)) Сколько раз за последние 10 лет это дно чемпионом было?)
    Не "дно" , а бабло Ахметки, наворованное у людей востока.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 20.09.2020 21:15
    +2
    romanchik.8409, 20.09.2020 21:13
    Дебил ты... Шахтер месяц назад играл в пф Лиги Европы...
    0:5? Помним, здорово сыграл.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 20.09.2020 21:03
    +2
    Бояться обезьян - в зоопарк не ходить
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 20.09.2020 21:37
    +1
    con clusion, 20.09.2020 21:33
    На мартенах трёхступенчатая газоочистка, а на кокосовых батареях ещё не придумали как с бенз-а-пиреном бороться,. Правда его не видно...
    В Марике все очистные сняли, не свисти.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 20.09.2020 21:31
    +1
    con clusion, 20.09.2020 21:30
    Это с Бурштынской ТЭС, что ли?
    Точно Виктор Иванофф
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:30
    +1
    con clusion, 20.09.2020 21:29
    Какие ты фильтры хочешь видеть на Запорожстали и Коксохиме?))
    Которые положено,не х..травить людей.
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:21
    +1
    a.fedorenko1953, 20.09.2020 21:17
    Не "дно" , а бабло Ахметки, наворованное у людей востока.
    И не только востока!Татарин травит Запорожье ,денег нет у него на фильтры!Все пошли на бращильцев
    Ссылка
    Gregor
    online
      Gregor, 20.09.2020 21:37
    0
    con clusion, 20.09.2020 21:33
    На мартенах трёхступенчатая газоочистка, а на кокосовых батареях ещё не придумали как с бенз-а-пиреном бороться,. Правда его не видно...
    А кто из включает?Татарин экономит,вчера митинг был против него!Людям нечем дышать!
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 20.09.2020 21:23
    0
    Frank Piter, 20.09.2020 21:16
    О, мы помним это триумф. 0-5. Было сильно. Спасибо что напомнил еще один суперматч, долб....еб.
    Ты упоротый... Это норм,что такого дебила ,как ты прорвало....Но лечится нужно ...
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 20.09.2020 21:21
    0
    Бразильцев
    Ссылка
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